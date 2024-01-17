Artık akademi de gençlere ümit vermiyor: Üniversiteyi bırakan gençlerin sayısı 50 ilin nüfusunu geçti!

Gerçek Gündem-Ekonomik krizden ciddi şekilde etkilenen gençler, yoksulluğun faturasını okuldan ayrılmak durumunda kalıp işçileşerek ödüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP İktidarında üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısının rekora koştuğunu paylaştı.

2018-2022 yılları arasındaki beş yılda; iki milyon üniversite öğrencisinin okulu bıraktığını belirten Tekin, “Üniversiteyi bırakanların sayısı 50 ilin nüfusunu geçmiş durumda. Üniversite açmayı bina dikmekten ibaret gören anlayışa duyurulur! Yaparsa AKP yapar, bu utanç da size yeter” ifadelerini kullandı.

BEŞ YILDA 1 BİLYON 957 BİN KİŞİ BIRAKTI

Üniversite terklerinin ardındaki nedenleri, Eurostat verileri ve TÜİK istatistikleri ışığında değerlendiren CHP'li Gürsel Tekin şu açıklamayı yaptı:

“AKP döneminde plansızca açılan üniversiteler yüzünden her yıl yüzbinlerce genç üniversiteden mezun oluyor. Ama ne hikmetse üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısı da hızla artıyor. Eğitimin başlıca görevi bireyin yaşam standartlarını yükseltmek, toplumsal refahı arttırmak ve güçlü bir ekonomi için nitelikli bireyler yetiştirmektir. Oysa Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun açıkladığı Gösterge Değerleri Raporu’nda mezun olmadan üniversiteden ayrılan öğrenci sayısı oldukça yüksek. 2018-2022 yılları arasındaki beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi okulu bıraktı. Üniversite terklerinin en temel sebeplerinin başında ekonomik kriz geldiği düşünülüyor. Ama sanki en önemlisi, yaptıkları maddi ve manevi fedakârlığın karşılığını alamamaları.”

BÜYÜK ŞEHİRLER İLK SIRADA

Türkiye’de üniversite öğrenimini bırakanların sayısında son beş yılda önemli bir artış kaydedildiğini belirten Tekin, “Mezunlar Hariç Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı” verilere göre; 2021’de 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteleri terk etti. Raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi üniversite terkinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu. Ayrılan öğrencilerin tercih ettiği ilk üniversite sıralamasında İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi de ciddi kayıplar yaşıyor. Türkiye’de eğitimden erken ayrılma oranları AB ülkelerinin çok çok üstünde. Yani Türkiye’de, okul çağındaki her üç gençten biri eğitimine devam edemiyor. Tüm bu açılardan bakarak artık görmemiz gereken sorun şu; eğer bizler bu oranların ne kadar büyük sorun olduğunu görmezsek, bu devasa sayının bize ne tür sıkıntılar ve gençler için nasıl bir geleceksizlik ürettiğini fark etmezsek maalesef canımız çok yanacak. Bir an önce bu konuyu konuşup çarelerine bakmamız şart. Aksi durumda geleceğimiz için büyük bir sıkıntı ürettiğimiz ortada” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem