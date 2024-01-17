Bakan Işıkhan resmen açıkladı: Bağ-Kur emekli prim gün sayısında düşüş vaadi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıktığını açıklamasının ardından, gözler emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine çevrilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’la ilgili emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Beştepe'deki Saray'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, prim gün sayısının düşürülmesi hakkında "hayata geçireceğiz" dedi.

Işıkhan, şunları söyledi:

“Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki."

Kaynak: Gerçek Gündem