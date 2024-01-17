Bakan Işıkhan resmen açıkladı: Bağ-Kur emekli prim gün sayısında düşüş vaadi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesi hakkında, "O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıktığını açıklamasının ardından, gözler emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine çevrilmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’la ilgili emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Beştepe'deki Saray'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, prim gün sayısının düşürülmesi hakkında "hayata geçireceğiz" dedi.
Işıkhan, şunları söyledi:
“Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki."
Kaynak: Gerçek Gündem