Mansur Yavaş duyurdu: Emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz

ABB Başkanı Mansur Yavaş, emekliler ile ilgili sürdürdükleri yardımlara devam edeceklerini belirterek, "Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş duyurdu: Emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yüzde 42,6 zam yapılacağını açıkladı.

Geçen günlerde emeklilere destek ödemelerinin beşincisini gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), yeni düzenlemenin ardından birçok emeklinin maaşının 10 bin TL olması ve açlık sınırı olan 14 bin TL’nin altında kalması nedeniyle desteklerini sürdürme kararı aldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Değerli emeklilerimiz, sizi en çok ihtiyacınız olan dönemde yalnız bırakmayacağız. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız.”

Kaynak: ANKA

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