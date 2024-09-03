Vatandaşa Bindirilen Yük Ağırlaşıyor: 4 Bira ile 1 Sigaranın Vergisi 207 Lira!

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında yaşam mücadelesi vermeye çalışan vatandaş, ağır vergi yükü karşısında geçinmekte daha da zorlanıyor. Mevcut durumun vahametini gözler önüne sermek isteyen vergi uzmanı Ozan Bingöl, vatandaşın yalnızca bira ve sigaraya ödediği fahiş vergiyi işaret eden bir açıklama yaptı.

Ozan Bingöl, 31 Mayıs 2022 tarihinde paylaştığı şu tweet'i alıntıladı:

"Bugün bir arkadaş 4 bira, bir paket sigara alsa;

Bira 4 x 28 TL = 112 TL

Sigara = 28 TL

Toplam 140 TL ödeme yapacaktır.

Yani 48 liralık ürüne 92 lira vergi ödeyerek 140 liraya almış olacaktır."

İKİ SENEDE İKİ KATINDAN FAZLA ARTIŞ

Hesaplamayı güncelleyen Bingöl, bugün şu paylaşımı yaptı:

"Bugün alsa;

Bira 4 x 75 TL = 300 TL

Sigara = 70 TL

Toplam 370 TL ödeme yapacaktır.

Yani 163 liralık ürün için 207 lira vergi ödeyerek 370 liraya almış olacaktır."

FAİZ ÖDEMESİNE GİDEN FAHİŞ PARA

Sözcü TV'de Para Politika programına katılan Ozan Bingöl, 2016'da her 100 liralık verginin 10 lira 95 kuruşunun faiz ödemesine gittiğini, 2024 yılında ise bu rakamın 17 liraya çıktığını söyledi. Bingöl'ün ortaya koyduğu tabloya göre 2016'da merkezi bütçeden faiz ödemesine giden para 50 milyar TL iken, 2024 yılında bu rakam 1 trilyon 254 milyar TL oldu.