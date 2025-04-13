Uymayana 170 Bin Lira Para Cezası Kesilecek! Son 2 Gün Kaldı, Resmen Yasaklanıyor!

Ege Denizi'nde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla uygulanan av yasağı, 15 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlayacak. Av yasağı 31 Ağustos’a kadar sürecek. Bu dönemde avcılık faaliyetlerinde bulunanlara 5 bin 600 liradan başlayıp 170 bin liraya kadar çıkan idari para cezaları uygulanacak.

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Uymayana 170 Bin Lira Para Cezası Kesilecek! Son 2 Gün Kaldı, Resmen Yasaklanıyor!

İzmir, 629 kilometrelik kıyı şeridi, 30 balıkçı barınağı ve 1738 kayıtlı balıkçı teknesiyle Türkiye'nin deniz ürünleri avcılığı açısından en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2024-2025 av sezonunda kentte, aralarında hamsi, sardalya, istavrit ve tirsi gibi türlerin yer aldığı 10 bin tonun üzerinde su ürününün avlandığı bildirildi.

Uymayana 170 Bin Lira Para Cezası Kesilecek! Son 2 Gün Kaldı, Resmen Yasaklanıyor! - Resim : 1

DENETİMLERDE 3 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESİLDİ

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kent genelinde 30 farklı karaya çıkış noktasında yapılan denetimlerde, kotaya tabi ürünlerin sıkı şekilde kontrol edildiğini belirtti. Bu sezon içerisinde yaklaşık 1500 balıkçı gemisinin denetlendiğini ifade eden Şahin, “Toplamda 250 civarında usulsüz işlem tespit edildi. Bu işlemler sonucunda 3 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı ve 23 tona yakın balığa el konuldu” dedi.

Uymayana 170 Bin Lira Para Cezası Kesilecek! Son 2 Gün Kaldı, Resmen Yasaklanıyor! - Resim : 2

KOTA UYGULAMASI HAMSİYLE BAŞLADI

Şahin, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla bu sezon ilk kez hamsi için kota uygulaması başlatıldığını vurguladı. İlerleyen dönemlerde, denizlerdeki türlerin popülasyonuna göre farklı türler için de kota uygulamasına geçilebileceği belirtildi.

Uymayana 170 Bin Lira Para Cezası Kesilecek! Son 2 Gün Kaldı, Resmen Yasaklanıyor! - Resim : 3

SEZON 15 NİSAN'DA SONA ERİYOR, 1 EYLÜL'DE YENİDEN BAŞLAYACAK

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, 2024-2025 sezonunun balıkçılar açısından beklenildiği kadar verimli geçmese de kötü bir sezon olmadığını söyledi. Kota sisteminin eksiklerine rağmen uygulanmaya başlandığını ve bu yıl daha iyi bir düzenlemenin planlandığını ifade eden Aksoy, “Teknelerimizi ve ağlarımızı bakım sürecine alıyoruz. 1 Eylül 2025’te yeni sezonu umutla açmayı planlıyoruz” dedi.

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Kaynak: DHA

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