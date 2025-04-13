Beş Yılda Oluşan Korkunç Bilanço: 2020'de 300, 2025'te 3000 Lira

Enflasyondaki keskin yükselişin hızı kesilirken, yüksek enflasyon nedeniyle ekonominin geldiği nokta vatandaşları zorlamaya devam ediyor.

Pazar ve marketlerdeki fiyatların yüksekliği nedeniyle vatandaşlar kiloluk değil adetle alışveriş yapmaya başlarken, 2020 ila 2025 yıllarında yapılan iki ayrı alışverişte ödenen fiyat farkı vatandaşların alım gücündeki erimeyi de ortaya çıkardı.

2020’DE 307, 2025’TE 3 BİN 100 LİRA

Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın haberine göre, 2020 yılının Ocak ayından Türkiye’de yaygın zincir marketlerden birinde yapılan alışverişte çok sayıda kalem bulunurken, alışveriş 307 lira 85 kuruş tutuyor. Fişteki en pahalı ürünlerinden birinin 35 lira 95 kuruşluk ücretiyle 5 litrelik mısır yağı olduğu görülüyor.

2025 yılında ise aynı alışveriş, Türkiye’deki yaygın marketlerden birinde aynı ya da muadil ürünlerle yapıldığında ise fişe bir 0 daha eklendiği görülüyor. Yapılacak bu alışverişin tutarı tahmini ve ortalama olarak 3 bin 126 lira civarına denk geliyor.

Mısır yağı örneğinden yola çıktığımızda da 5 yıl önce 35 lira 95 kuruşa satılan ürünün, 2025 yılındaki fiyatı ise 325 lira olarak görülüyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ TOST PEYNİRİNDE

2020 yılında 1.2 kilogramlık dilimlenmiş tost peyniri 39 lira 50 kuruşken, günümüzde aynı ürünü almak istediğimizde ödememiz gereken tutar ise 630 lira oluyor.

İŞTE 2020'DEKİ O ALIŞVERİŞ FİŞİ:

Kaynak: Ekonomim