Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyona Karşı Kararlılık Vurgusu: Düşüyor, Düşecek

Antalya Diplomasi Forumu’nun dikkat çeken oturumlarından birinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir "enflasyon" mesajı verdi. Şimşek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık, güçlü bir siyasi destek var, kararlıyız" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyona Karşı Kararlılık Vurgusu: Düşüyor, Düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı oturumda konuştu. Şimşek, dünyayı etkisi altına alan ekonomik belirsizliklere dikkat çekerken, Türkiye'nin bu süreçteki konumunu ve atılan adımları kapsamlı şekilde değerlendirdi.

'TÜRKİYE DAHA DİRENÇLİ'

Dünya ekonomisinin yüksek belirsizlik ve dalgalanma döneminden geçtiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye’nin bu zorlu tabloda görece olarak daha dirençli bir duruş sergilediğini söyledi. Dış ticaretten enerji dönüşümüne, yapay zekâdan savunma sanayine kadar birçok alanda hayata geçirilen reformlarla Türkiye’nin kendine sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyona Karşı Kararlılık Vurgusu: Düşüyor, Düşecek - Resim : 1

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre küresel GSYİH’de %7’lik bir daralma beklendiğini paylaşan Şimşek, "Ticaret savaşları, artan korumacılık ve jeopolitik gerilimler, küresel üretimi baskılıyor. Çin üretimde başı çekerken, Avrupa, ABD ve Japonya ivme kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON AÇIKLAMALARI

Şimşek’in konuşmasındaki en net mesaj ise enflasyonla mücadeleye dair oldu. "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu konuda güçlü bir siyasi destek var ve uyguladığımız programda kararlıyız" diyen Şimşek, kısa vadeli dalgalanmaların beklentileri etkileyebileceğini, ancak dezenflasyon sürecinin kesintisiz şekilde süreceğini söyledi.

Döviz kurunda yaşanan sınırlı değer kaybının petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini belirten Şimşek, sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Merkez Bankası Açıkladı: Enflasyon, Dolar ve Faizde Son Tahminler...Merkez Bankası Açıkladı: Enflasyon, Dolar ve Faizde Son Tahminler...Ekonomi

Şimşek'ten Özel'e 'MASAK' YanıtıŞimşek'ten Özel'e 'MASAK' YanıtıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Mehmet Şimşek Enflasyon ihracat
Son Güncelleme:
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Altında Büyük Oyun Ortaya Çıktı: TESK Başkanı Palandöken 'Sakın Bunu Yapmayın' Diyerek Uyardı Altında Büyük Oyun Ortaya Çıktı: TESK Başkanı Palandöken 'Sakın Bunu Yapmayın' Diyerek Uyardı
Bu Yaz Kayısı Yiyemeyeceğiz, Afetin Adı Zirai Don Bu Yaz Kayısı Yiyemeyeceğiz, Afetin Adı Zirai Don
ÇOK OKUNANLAR
Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın Çeyrek Altın ve Gram Altında Büyük Tuzak! Altın Piyasası Alarma Geçti: Sakın Bu Altınları Almayın
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor
O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman? O Ses Türkiye Yayından Kaldırıldı mı, Neden Yok? O Ses Türkiye Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kendiliğinden Yetişiyor, Kilosu 750 TL'ye Satılıyor: Bir Kaşığı Bile Vücudu Baştan Aşağı Yeniliyor Kendiliğinden Yetişiyor, Kilosu 750 TL'ye Satılıyor: Bir Kaşığı Bile Vücudu Baştan Aşağı Yeniliyor
Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri