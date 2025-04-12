Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyona Karşı Kararlılık Vurgusu: Düşüyor, Düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı oturumda konuştu. Şimşek, dünyayı etkisi altına alan ekonomik belirsizliklere dikkat çekerken, Türkiye'nin bu süreçteki konumunu ve atılan adımları kapsamlı şekilde değerlendirdi.

'TÜRKİYE DAHA DİRENÇLİ'

Dünya ekonomisinin yüksek belirsizlik ve dalgalanma döneminden geçtiğini vurgulayan Şimşek, Türkiye’nin bu zorlu tabloda görece olarak daha dirençli bir duruş sergilediğini söyledi. Dış ticaretten enerji dönüşümüne, yapay zekâdan savunma sanayine kadar birçok alanda hayata geçirilen reformlarla Türkiye’nin kendine sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre küresel GSYİH’de %7’lik bir daralma beklendiğini paylaşan Şimşek, "Ticaret savaşları, artan korumacılık ve jeopolitik gerilimler, küresel üretimi baskılıyor. Çin üretimde başı çekerken, Avrupa, ABD ve Japonya ivme kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON AÇIKLAMALARI

Şimşek’in konuşmasındaki en net mesaj ise enflasyonla mücadeleye dair oldu. "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu konuda güçlü bir siyasi destek var ve uyguladığımız programda kararlıyız" diyen Şimşek, kısa vadeli dalgalanmaların beklentileri etkileyebileceğini, ancak dezenflasyon sürecinin kesintisiz şekilde süreceğini söyledi.

Döviz kurunda yaşanan sınırlı değer kaybının petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini belirten Şimşek, sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA