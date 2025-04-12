Altında Büyük Oyun Ortaya Çıktı: TESK Başkanı Palandöken 'Sakın Bunu Yapmayın' Diyerek Uyardı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den vatandaşlara altın uyarısı geldi. Altına yönelik yükselen talebin piyasadaki sahte altın oranının yükselttiğini belirten Palandöken, “Güvenilir altının adresi kuyumcu esnafımız” ifadelerini kullanarak güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Son Güncelleme:
Altında Büyük Oyun Ortaya Çıktı: TESK Başkanı Palandöken 'Sakın Bunu Yapmayın' Diyerek Uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde altın piyasasında yaşanan hareketliliğin sahte altında artışa yol açtığını belirtti.

Sahte altın, ayarı düşük altın ya da internet yoluyla elde edilen altınlarla birlikte bilinmedik noktalardan alınan altınlarda ciddi bir risk olduğunu belirten Palandöken, Nisan ayının gelmesiyle birlikte düğünlerin de yaklaştığını ve vatandaşların altına yöneldiğini ifade etti.

Palandöken, faizlerdeki düşüş, dünyada yaşanan ekonomik krizler ve ABD-Çin-Avrupa Birliği arasında yaşanan ek gümrük tarife koyma gibi eylemlerin neticesinde vatandaşların kendilerini ekonomik olarak koruyabilmesi için güvenli limanlara yönelmesine yol açtığını belirtti.

Altında Büyük Oyun Ortaya Çıktı: TESK Başkanı Palandöken 'Sakın Bunu Yapmayın' Diyerek Uyardı - Resim : 1

‘SAHTE ALTIN PİYASADA DOLAŞIYOR’

Piyasada yükselen altın talebiyle birlikte sahte altın riskinin de yükseldiğini ifade eden Palandöken, satın alınan altınların bir çoğunun sahte olduğuna dair iddiaların piyasa içerisinde konuşulduğuna dikkat çekerek bu durumun esnafı mağdur ettiğini ve sahtecilik yapanların haksız kazanç elde etmesine yol açtığını dile getirdi.

PALANDÖKEN’DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Vatandaşların yaptığı birikimlerin bu dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen Palandöken, dikkat edilmesi gereken konuların olduğunu belirterek “Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur" ifadelerini kullandı.

Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük KaybederGram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük KaybederEkonomi
Kuyumcular İsyanda! Hiç Kimse Anlayamıyor, Bu Altının Satışı PatladıKuyumcular İsyanda! Hiç Kimse Anlayamıyor, Bu Altının Satışı PatladıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Sahte altın Altın
Son Güncelleme:
DEVA'dan 'Tarım' Tepkisi, 'Dışa Bağımlı Hale Getirildik' DEVA'dan 'Tarım' Tepkisi, 'Dışa Bağımlı Hale Getirildik'
Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı
Bu Yaz Kayısı Yiyemeyeceğiz, Afetin Adı Zirai Don Bu Yaz Kayısı Yiyemeyeceğiz, Afetin Adı Zirai Don
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listede Türkiye de Var
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor