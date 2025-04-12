Altında Büyük Oyun Ortaya Çıktı: TESK Başkanı Palandöken 'Sakın Bunu Yapmayın' Diyerek Uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde altın piyasasında yaşanan hareketliliğin sahte altında artışa yol açtığını belirtti.

Sahte altın, ayarı düşük altın ya da internet yoluyla elde edilen altınlarla birlikte bilinmedik noktalardan alınan altınlarda ciddi bir risk olduğunu belirten Palandöken, Nisan ayının gelmesiyle birlikte düğünlerin de yaklaştığını ve vatandaşların altına yöneldiğini ifade etti.

Palandöken, faizlerdeki düşüş, dünyada yaşanan ekonomik krizler ve ABD-Çin-Avrupa Birliği arasında yaşanan ek gümrük tarife koyma gibi eylemlerin neticesinde vatandaşların kendilerini ekonomik olarak koruyabilmesi için güvenli limanlara yönelmesine yol açtığını belirtti.

‘SAHTE ALTIN PİYASADA DOLAŞIYOR’

Piyasada yükselen altın talebiyle birlikte sahte altın riskinin de yükseldiğini ifade eden Palandöken, satın alınan altınların bir çoğunun sahte olduğuna dair iddiaların piyasa içerisinde konuşulduğuna dikkat çekerek bu durumun esnafı mağdur ettiğini ve sahtecilik yapanların haksız kazanç elde etmesine yol açtığını dile getirdi.

PALANDÖKEN’DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Vatandaşların yaptığı birikimlerin bu dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen Palandöken, dikkat edilmesi gereken konuların olduğunu belirterek “Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA