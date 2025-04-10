Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder

BÜTÜNLEME NASIL YAPILIYOR?

Dolandırıcılar, örneğin üç adet sahte 1 gram altını getirip bunları tek parça 3 gramlık altınla değiştirmek istediklerini belirtiyor. Aradaki farkı ödemeleri ise işlemde bir sorun olmadığı izlenimini veriyor. Ancak bu küçük işlem, sahte altınların kuyumcunun envanterine karışmasıyla büyük bir risk doğuruyor.