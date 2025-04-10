Gram Altına Yatırım Yapanlar Dikkat İslam Memiş Uyardı, Bu Hatayı Yapan Büyük Kaybeder
Altın alım satımı yapanlara yönelik yeni bir dolandırıcılık yöntemi altın piyasasında alarm zillerini çaldırdı. Sahte 1 gramlık altınlarla kuyumcuları hedef alan dolandırıcılar, “bütünleme” adı verilen taktikle güvene dayalı ticaret ilişkilerini istismar ediyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son günlerde çeşitli illerde bazı kuyumcuların karşılaştığı dolandırıcılık yönteminde, sahte 1 gram altınlar kullanılarak “bütünleme” işlemi talep ediliyor. Dolandırıcılar, yanlarında getirdikleri birkaç gram sahte altını, daha büyük gramajlı altınlarla birleştirmek istediklerini söylüyor. Bu sırada aradaki farkı ödemeyi teklif ederek güven oluşturmaya çalışıyorlar.
BÜTÜNLEME NASIL YAPILIYOR?
Dolandırıcılar, örneğin üç adet sahte 1 gram altını getirip bunları tek parça 3 gramlık altınla değiştirmek istediklerini belirtiyor. Aradaki farkı ödemeleri ise işlemde bir sorun olmadığı izlenimini veriyor. Ancak bu küçük işlem, sahte altınların kuyumcunun envanterine karışmasıyla büyük bir risk doğuruyor.
SAHTELER TESPİTİ ZOR YÜKSEK TAKLİTLERLE ÜRETİLİYOR
Sahte gram altınlar, piyasada orijinal ürünlerle neredeyse ayırt edilemeyecek şekilde hazırlanıyor. Standart testlerle bile tespiti zor olan bu ürünler, bütünleme işlemi sırasında fark edilmeden sistemin içine dahil oluyor. Bu durum hem ekonomik kayıplara yol açıyor hem de sektörün güvenilirliğini zedeliyor.
TANINMAYAN KİŞİLERLE İŞLEM YAPMAYIN UYARISI
Dolandırıcıların özellikle tanınmayan bölgelerdeki küçük kuyumcuları hedef aldığı belirtiliyor. Tanımadıkları kişilerle gram altın bütünleme işlemi yapan esnaflar, sahte altın tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, esnafı temkinli olmaya çağırıyor.
BİRKAÇ GRAMLIK SAHTEKARLIK ZİNCİRLEME ZARARA YOL AÇABİLİR
Piyasa uzmanı İslam Memiş, bu yöntemin küçük miktarlarla başlasa da zamanla zincirleme zararlara neden olabileceğine dikkat çekti. Memiş, dolandırıcılığın sadece bireysel esnafı değil, genel olarak piyasa güvenini de tehdit ettiğini vurguladı.
İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK UYARI: DETAYLI TEST ŞART
İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kuyumcu esnafına seslendi. Tanımadıkları kişilerden gelen bütünleme taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, “Elinizdeki altınları mutlaka detaylı testlerden geçirin, şüpheli durumlarda kesinlikle işlem yapmayın.” ifadelerini kullandı.
Memiş’in paylaşımı ise şöyle:
“Kuyumcu esnafların dikkatine!
Dolandırıcıların yeni taktiği: BÜTÜNLEME
Dolandırıcı, elinde bulunan 1’lik gramları bütünlemek istiyor. Üzerine de 1-2 gram parası vererek dikkat çekmemeye çalışıyor.
Elindeki gramlar sahte!
Tanımadığınız kişilerle bu tür ticaret yapmamanızı öneririm.”