İki Bayram Arası Tüp Fiyatlarında Son Gelişme: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Türkiye'nin önde gelen tüp gaz firmaları Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz, güncel satış fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı.

Son Güncelleme:
İki Bayram Arası Tüp Fiyatlarında Son Gelişme: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Mart ayının son günlerinde yapılan zamların ardından Nisan ayı itibarıyla fiyatlarda yeni bir artış yaşanmadı. Fiyat listeleri firmaların resmi kanallarında yayınlanırken, tüketiciler için farklı ağırlıktaki tüp seçeneklerinin satış fiyatları da netlik kazandı.

İki Bayram Arası Tüp Fiyatlarında Son Gelişme: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? - Resim : 1

ZAMLI FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Nisan ayında herhangi bir fiyat artışı yaşanmamasına rağmen, Mart sonunda uygulanan zamlar hâlâ geçerli. Bu nedenle vatandaşlar, tüp gazı mart ayının son dönemine göre aynı fiyatlarla temin etmeye devam ediyor. İşte İpragaz, Bizimgaz, Aygaz Nisan 2025 tüp fiyatları…

İki Bayram Arası Tüp Fiyatlarında Son Gelişme: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? - Resim : 2

GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI (NİSAN 2025)

AYGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İPRAGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

BİZİMGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf ÇıkacakBunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf ÇıkacakEkonomi

En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı GeçtiEn Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı GeçtiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tüpraş Fiyat Zam
Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Onlarca Firmaya Ceza Yağdırdı Ticaret Bakanlığı Onlarca Firmaya Ceza Yağdırdı
Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor Google Keşfet’te Dev Adım: Masaüstüne Taşınıyor
Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyona Karşı Kararlılık Vurgusu: Düşüyor, Düşecek Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyona Karşı Kararlılık Vurgusu: Düşüyor, Düşecek
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
111 Yıldır Türkiye’de Faaliyet Gösteriyordu: Petrol Devi İçin Tehlike Çanları Çalıyor 111 Yıldır Türkiye’de Faaliyet Gösteriyordu: Petrol Devi İçin Tehlike Çanları Çalıyor