İki Bayram Arası Tüp Fiyatlarında Son Gelişme: Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Mart ayının son günlerinde yapılan zamların ardından Nisan ayı itibarıyla fiyatlarda yeni bir artış yaşanmadı. Fiyat listeleri firmaların resmi kanallarında yayınlanırken, tüketiciler için farklı ağırlıktaki tüp seçeneklerinin satış fiyatları da netlik kazandı.

ZAMLI FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Nisan ayında herhangi bir fiyat artışı yaşanmamasına rağmen, Mart sonunda uygulanan zamlar hâlâ geçerli. Bu nedenle vatandaşlar, tüp gazı mart ayının son dönemine göre aynı fiyatlarla temin etmeye devam ediyor. İşte İpragaz, Bizimgaz, Aygaz Nisan 2025 tüp fiyatları…

GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI (NİSAN 2025)

AYGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg mini ev tüpü: 238,00 TL

12 kg tombul ev tüpü: 1.010,00 TL

12 kg maksi tombul tüp: 1.010,00 TL

12 kg valfli uzun ev tüpü: 1.010,00 TL

İPRAGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

BİZİMGAZ FİYAT LİSTESİ

2 kg gri piknik tüpü: 205,00 TL

12 kg ev tüpü: 970,00 TL

24 kg ticari tüp: 1.940,00 TL

45 kg sanayi tüpü: 3.630,00 TL

45 kg propan tüpü: 3.970,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi