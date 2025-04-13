Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu

MERKEZ BANKALARI VE ETF’LERİN ROLÜ BÜYÜK

Son dönemde merkez bankalarının altına olan ilgisi tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştı. Aynı zamanda, fiziksel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep artışı da altın fiyatlarını yukarı taşıyan önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Bu eğilimin sürmesi halinde altının güçlü seyrini koruyabileceği belirtiliyor.