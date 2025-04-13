Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
Altın, küresel piyasalarda güvenli liman arayışlarının artmasıyla cuma günü tarihi bir seviyeye ulaştı. Ons altın 3.200 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, vadeli işlemlerde 2.263 dolara kadar yükseldi. Bu değerle birlikte altın, 2020 yılından bu yana haftalık bazda en yüksek performansını kaydetti.
Küresel piyasalarda ons altındaki rekor artış gram altına da yansıdı. Yurt içinde gram altın haftayı 3.959 lira seviyesinden kapatarak yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Haftalık bazda değerlendirildiğinde altın, beş yılın en güçlü değer artışını gerçekleştirmiş oldu.
ÇİN-ABD GERİLİMİ FİYATLARI ETKİLEDİ
Altın fiyatlarındaki yükselişte, Çin ile ABD arasında tırmanan ticaret savaşı etkili oldu. Çin'in, ABD menşeli ürünlere yönelik gümrük vergisini yüzde 125’e çıkardığını duyurmasıyla piyasalarda tansiyon arttı. Bu hamle, ABD’nin hafta içinde Çin'e uyguladığı tarifeleri yüzde 145’e yükseltmesine karşılık olarak geldi.
ABD VARLIKLARINA OLAN GÜVEN ZAYIFLADI
Yatırımcılar, belirsizlik ortamında güvenli liman olarak altına yönelirken, ABD varlıklarına olan güvenin sarsıldığı dikkat çekti. Sprott Varlık Yönetimi'nden Ryan McIntyre, yatırımcıların ABD piyasalarından çıkış yaptığını ve altına yöneldiğini ifade etti.
TAHVİL PİYASASINDA SATIŞ BASKISI HAKİM
Hafta boyunca tahvil piyasasında da sert hareketler gözlendi. Özellikle 10 yıllık ABD tahvillerinde satış baskısı belirginleşti. Şubat ayından bu yana en yüksek getiriler kaydedilirken, bu durum tahvil fiyatlarında düşüşe yol açtı.
DOLAR ENDEKSİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ
Altındaki yükselişin yanında, ABD dolarında zayıflama yaşandı. Dolar Endeksi cuma günü psikolojik 100 seviyesinin altına geriledi. Bu gelişme, yatırımcıların dolar yerine alternatif güvenli limanlara yöneldiğini ortaya koydu.
RALLİ DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Altın vadeli işlemleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 24 oranında prim yaptı. Ekonomik durgunluk ve stagflasyon endişelerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi beklentisi, altının yukarı yönlü seyrini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.
POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ ALTINI DESTEKLİYOR
Pepperstone’dan stratejist Michael Brown, küresel politikaların tutarsız şekilde ilerlemesinin altın fiyatları üzerinde pozitif etki yarattığını belirtti. Uzmanlara göre bu durum, yatırımcıların portföy çeşitliliği için altını tercih etmesine neden oluyor.
MERKEZ BANKALARI VE ETF’LERİN ROLÜ BÜYÜK
Son dönemde merkez bankalarının altına olan ilgisi tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştı. Aynı zamanda, fiziksel altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep artışı da altın fiyatlarını yukarı taşıyan önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Bu eğilimin sürmesi halinde altının güçlü seyrini koruyabileceği belirtiliyor.