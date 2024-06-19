Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!

Fisker'in açıklamasında , 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Fisker'in kuruluşundan bu yana "inanılmaz" bir ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi biz de verimli bir şekilde çalışma kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fisker'in daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

Son dönemde rekabetçi elektrikli araç piyasasında, zayıflayan talep, kaynak yaratmada yaşanan zorluklar ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.