Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!

Fisker'in açıklamasında , 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Fisker'in kuruluşundan bu yana "inanılmaz" bir ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi biz de verimli bir şekilde çalışma kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fisker'in daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.

Son dönemde rekabetçi elektrikli araç piyasasında, zayıflayan talep, kaynak yaratmada yaşanan zorluklar ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.

Etiketler
Otomobil
Son Güncelleme:
Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber.... Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek
Kira ve maaş zammı arasındaki fark açılıyor: İşte son hesaplamalar Kira ve maaş zammı arasındaki fark açılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor
Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti: Yurt dışına giden doktor sayısı belli oldu Yurt dışına giden doktor sayısı belli oldu
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!