Kira ve maaş zammı arasındaki fark açılıyor: İşte son hesaplamalar

Maaş ve emekli aylığıyla geçinip kirada oturan milyonlarca dar gelirliyi temmuz ayında büyük bir zam kaosu bekliyor. Temmuzda kiralar yüzde 65.21 zamlanırken memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 20-25’te kalacak. Asgari ücretlilerle 10 bin liralık en düşük emekli aylığına ise hiç zam yapılmayacak. Zamlardan sonra milyonlarca işçi, memur ve emeklinin aylık geliri oturduğu evin kirasını bile karşılayamaz hale gelecek. Bu tabloda, halen 12 bin lira alan emeklinin aylığı temmuzda 15 bin 96 liraya, 12 bin liralık evin kirası ise 19 bin 825 liraya çıkacak. Zam uçurumu yüzünden bugün ev kirasının üzerinde olan milyonlarca dar gelirlinin maaşı ev kirasının altında kalabilir.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haziran ayı enflasyon tahminleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 20.3, işçi emeklilerine yüzde 25.8 civarında zam yapılacak. İktidar kararını değiştirmezse kiraya uygulanan yüzde 25’lik zam sınırı da temmuz itibarıyla son bulacak. Borçlar Kanunu kira zammına 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ortalamasının uygulanmasını şart koştuğu için temmuzda oluşacak zam oranı yaklaşık yüzde 65.21 düzeyinde gerçekleşecek.

2 BİN LİRA İÇERDE

Zam farklılıkları yüzünden halen 17 bin 2 lira asgari ücret alıp 12 bin lira kira ödeyen ve eline 5 bin 2 lira para kalan bir işçi temmuzda maaşına hiç zam alamayacak ancak kirası 19 bin 825 liraya çıkacak. Dolayısıyla aynı evde oturmaya devam edebilmesi için maaşının tümünü kiraya verdiği gibi ilave 2 bin 823 lira daha para bulması gerekecek. 10’ar bin lira aylık alıp eşlerden birinin aylığıyla kira ödeyip diğeriyle geçinmeye çalışan 20 bin lira gelirli emekli ailesinin temmuzda kirası 16 bin 521 liraya çıkacak. İki emekli aylığından kira sonrası elde sadece 3 bin 471 lira kalacak.

EV SAHİPLERİ DE ZARARDA

İktidarın yanlış ekonomi politikalarının ardından kiraya uyguladığı yüzde 25 zam sınırı çok sayıda ev sahibini mali yönden büyük zarara uğratırken kiracılarıyla da karşı karşıya getirdi. Kirada zam sınırının kaldırılması maaşlarla kira zamları arasında derin uçurum yaratmakla birlikte, özellikle evinin kirası aşırı düşük kalan ev sahiplerinin yine enflasyona yenik düşmesine yol açacak. Temmuzda kira zammı yüzde 65.2 olmasına karşın enflasyon yüzde 73.1’e çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerdeki evinin kirası 3-5 bin lira civarında kalan ev sahipleri yüzde 65.2 zamma rağmen zarardan kurtulamayacak.