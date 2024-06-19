En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile 5 aylık enflasyon rakamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 22,72 olarak garantilendi. Memur emeklisi ise enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme ile yüzde 17,4’lük zammı cebe koydu.

Şimdi milyonların gözü Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevrildi. TÜİK 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da Haziran ayı TÜFE rakamlarını duyuracak. Öncesinde ise 6 aylık enflasyonda son ipucu Merkez Bankası’ndan geldi.

Buna göre Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yüzde 25,81’lik zam bekliyor. Memur emeklisini ise yüzde 20,35’lik zam karşılayacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARINDA RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Mynet'in haberine göre; 6 aylık zam ile birlikte en düşük memur emekli maaşının 14.740 TL’den 17.739 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 10.178 TL olan emekli kök maaşının 12.804 TL, Bağ-Kur tarım emeklisinin 8.089 TL’den 10.176 TL’ye, SSK 2000 öncesi emeklisinin 11.367 TL’den 14.300 TL’ye ve SSK 2000 sonrası emeklisinin 7.047 TL’den 8.865 TL’ye yükseleceği hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam 12-13 bin TL.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.503 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 57.091 TL

•ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.404 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.539 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.614 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.602 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.099 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.265 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Rakamlar sadece enflasyon kadar artışı gösteriyor. Peki ya seyyanen zam? Refah payı..? SGK Uzmanı Özgür Erdursun gündem olacak bir açıklamada bulundu.

Bu yılın Ocak ayında emekli maaşı artışının ek zam olmadan yüzde 37,5 olduğunu anımsatan uzman isim, şunları ifade etti:

“Üzerine 5 puan refah payı dediler, çok büyük tepki geldi. Üzerine tekrar bir iyileştirme yaparak yüzde 49,25’e yükselttiler. Ocak ayında emekli maaşındaki artış 3 kere değişti. 3 farklı oran gerçekleşti."

"2024 Temmuz ayında da ben 3-20 Temmuz arasında buna benzer bir değişiklik bekliyorum. Hükümetin kafasında yüzde 20-25 var. Bu tarihlerde emeklilerden, çalışanlardan, asgari ücretlilerden çok büyük baskı gelecek.”