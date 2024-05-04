Üretici de tüketici de fiyatlardan dert yandı: Bunun sonu nereye gidecek?

TÜİK'e göre enflasyon nisan ayında yüzde 69,80'e yükselirken, aylık enflasyon ise yüzde 3,18 oldu. ENAG ise nisanda enflasyonu aylık yüzde 5,02, yıllık yüzde 124,35 olarak hesapladı.

İzmir vatandaşlar fiyatlardan dert yandı. Balçova Pazar Yeri'nde konuşan vatandaş, 'Hayat yani çekilecek gibi değil. Bir emekli maaşıyla ne yapabilirsin? Bu kadar halk, bu kadar millet, bu kadar esnaf... Esnaf da ağlıyor. Üretici de tüketici de herkes ağlıyor. Bunun sonu nereye gidecek? Ne olacak? Meçhul' dedi.

'10 BİN LİRA İLE GEÇİNMEYE GÜCÜMÜZ YETMİYOR'

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir vatandaş, 'Pahalı, hem de aşırı pahalı. Güç yetmiyor aldığımız 10 bin lira parayla, kiraya mı, yemeğe mi çoluk çocuğa mı alışverişe mi yetirelim. Allah yardımcımız olsun' şeklinde konuştu.

PAZAR ESNAFI DA DERTLİ

'Ne almaya kalkarsan 30 TL, 40 TL, 50 TL, 70 TL fiyatlar. İnsanlar alamıyor. Biz de esnaf olarak satamıyoruz. 3 kilo domates koyduk tezgaha 50 TL. Kilosu 15 TL, 12 buçuk TL diyoruz, malı satamıyoruz.' açıklamasında bulunan pazar esnafı, 'Asgari ücretli ne alabilir ki? Yani bir pazara gelmesi için, alışveriş yapması için en azından bin 500 - 2 bin TL haftalık gelip pazar masrafı için ayarlaması lazım. O da yok.' dedi.