Ünlü yatırımcı Bill Gross, yeni favorisini açıkladı

Bill Gross, Avrupa'daki sürpriz seçim sonuçlarının piyasaları sarsması ve Fransız tahvil getirilerinin bu yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Avrupa'da fırsatlar olduğunu belirtti.

Bloomberg TV'ye konuşan Gross, “Bence Avrupa tahvillerinin ABD tahvillerinden daha cazip olduğu bir nokta geliyor. Cazibe açısından, 10 yıllık Alman tahvilleri ve 10 yıllık Fransız tahvilleri, ABD tahvillerine göre son bir iki ayda önemli ölçüde daraldı” ifadelerini kullandı.

Gross'a göre, sürpriz sonuçların piyasaları altüst ettiği ve bir zamanların güvenilir makro işlemlerini etkilediği Meksika, Hindistan ve Güney Afrika'daki diğer seçimlerin son deneyimleri de ABD seçimlerinin Kasım ayında varlıkları nasıl etkileyebileceğine dair bir rehber sundu.

Gross, “Son birkaç haftadır gördüğümüz şey, sadece baskın olan parti açısından değil, aynı zamanda politikalarının ne olacağına dair belirsizliğe verilen bir tepkidir. Kasım ayına doğru ilerledikçe ve kimin kazanıp kimin kazanamayacağına dair bir şeyler daha netleştikçe, belirsizlik artı potansiyel politika sonuçları ABD Hazine tahvillerini önemli ölçüde etkileyebilir” diye konuştu.

Gross, ekonomi yavaşladıkça hisse senedi piyasası için bir “sorun” olabileceğini söylese de, hâlâ birkaç alanı cazip buluyor. Gross, Energy Transfer LP ve Western Midstream Partners LP dahil olmak üzere boru hattı ana sınırlı ortaklıklarını tercih ettiğini yineledi. Ayrıca KeyCorp, Truist Financial Corp. ve Citizens Financial Group Inc. gibi bazı bölgesel banka hisselerini de beğeniyor. Buna ek olarak Gross, yapay zeka tarafında Microsoft'un yanı sıra bir kamu hizmeti şirketi olan NextEra Energy'ye de sahip.