Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi

YAHOO TECRÜBESİ AKILLARA GELDİ

Mozilla, geçmişte Google dışında başka firmalarla da iş birliğine gitmişti. 2014 ile 2017 yılları arasında Firefox’un varsayılan arama motoru olarak Yahoo tercih edilmişti. Ancak bu değişiklik, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmamış ve Mozilla için olumsuz geri dönüşler doğurmuştu.

Şimdi gözler, bu kritik açıklamaların ardından ABD Adalet Bakanlığı’nın nasıl bir yol haritası çizeceğine çevrildi.