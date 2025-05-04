Teknoloji Devi Google'dan Para Alamazsa Batacak! Büyük Çıkmaza Girdi
ABD Adalet Bakanlığı ile Google arasında süregelen antitröst davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Mozilla adına mahkemede ifade veren bir yetkili, firmanın mali açıdan ayakta kalabilmesi için Google’a olan bağımlılığını açıkça dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Mozilla, Google ile süregelen iş birliğinin sona ermesi durumunda iflas riskinin kaçınılmaz hale geleceğini vurguladı.
Son dönemde tekelcilik suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Google, ABD hükümetinin yakın takibinde. Yetkililer, özellikle arama motoru pazarındaki hakimiyetin rekabeti engellediğini savunuyor. Bu bağlamda Google’ın Apple ve Mozilla gibi teknoloji firmalarıyla yaptığı anlaşmalar, davanın odak noktalarından biri haline geldi. Bu gelişmelerin gölgesinde, Mozilla’nın endişeleri de gün yüzüne çıktı.
GELİRİNİN YÜZDE 85'İ GOOGLE'DAN
Mozilla’nın Mali İşler Direktörü Eric Muhlheim’ın verdiği bilgilere göre, şirketin yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 85’i, Firefox tarayıcısında Google’ın varsayılan arama motoru olarak yer almasını sağlayan anlaşmadan elde ediliyor.
Muhlheim, bu yüksek oran nedeniyle Google ile olan iş birliğinin kesilmesinin Mozilla için ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ona göre sadece Mozilla değil, benzer anlaşmalarla ayakta kalan diğer tarayıcı geliştiriciler de aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.
YAHOO TECRÜBESİ AKILLARA GELDİ
Mozilla, geçmişte Google dışında başka firmalarla da iş birliğine gitmişti. 2014 ile 2017 yılları arasında Firefox’un varsayılan arama motoru olarak Yahoo tercih edilmişti. Ancak bu değişiklik, kullanıcılar tarafından olumlu karşılanmamış ve Mozilla için olumsuz geri dönüşler doğurmuştu.
Şimdi gözler, bu kritik açıklamaların ardından ABD Adalet Bakanlığı’nın nasıl bir yol haritası çizeceğine çevrildi.