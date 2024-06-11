Ekonomi yazarı açıkladı: Borsada vergi en çok hangi işlemi etkileyecek?

Bayramdan sonra Meclise sunulacak ilk yasa teklifi vergi paketi olacak. Vergi paketinin bu hafta son şeklini alması bekleniyor. Kripto varlıklar ve borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınması kesinleşti.

Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş, bugünkü yazısında bu verginin detaylarını paylaştı. Borsa işlemlerine vergi uygulamasının yansıması borsada karşılığını satışlarda gösterdi. Aktaş’a göre işlem vergisi bireysel yatırımcılardan ziyade, anlık, robotik işlem yapan profesyonelleri daha fazla etkileyeceği yönünde olacak.

MALİYETLER DE ARTACAK

Aktaş, bu duruma şöyle açıklık getirdi:

“Borsada yapılan işlemlere vergi tartışmaları devam ediyor. Gözlenen, tartışmaların daha da somutlaştığı ve sonuca yaklaştığı yönünde. İşlem vergisi bireysel yatırımcılardan ziyade, anlık, robotik işlem yapan profesyonelleri daha fazla etkileyeceği yönünde. Zira yatırımcıların sık sık şikayet ettiği robotik işlemlerde, gelecek işlem vergisiyle birlikte maliyetler de artacak.

Borsa işlemlerine vergi uygulamasının yansıması borsada karşılığını satışlarda gösterdi. Bunu bir tür tepki satışları olarak değerlendirmek mümkün. Satışların yabancı ve profesyonel ağırlıklı olması adeta ortada bilek güreşi mi yapıldığı izlenimini veriyor. Piyasa uzmanları ise borsaya ilginin azalmasını beklemiyor.

Binde 2 kambiyo gider vergisini örnek göstererek döviz alımından vazgeçilmediği gibi borsadaki satışların da bir süre sonra durulacağı ifade ediliyor.”