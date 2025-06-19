Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı: Bütün Satışları Hemen Durduruldu

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ABD’de ünlü dondurma markası Breyers’a ait bazı ürünler, alerjen uyarılarındaki eksiklik nedeniyle raflardan toplatılıyor. Yanlış etiketleme sonucu badem içeren dondurmaların alerji riski taşıdığı belirtildi. Toplamda 6.668 kutu dondurma için geri çağırma kararı alındı.

AĞAÇ YEMİŞİ ALERJİSİ OLANLAR İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Unilever Manufacturing (US), Inc. tarafından üretilen Breyers dondurmalarının, “Çikolatalı Trüf” etiketiyle satışa sunulsa da aslında “Rocky Road” çeşidini içerdiği ve bu nedenle badem gibi alerjen maddelerin yanlışlıkla gizlendiği tespit edildi. Ürünün kapağında doğru bilgi yer alsa da dış ambalajın yanıltıcı olması, özellikle ağaç yemişi alerjisi bulunan bireyler için ciddi bir sağlık tehlikesi yaratıyor.

FDA HAREKETE GEÇTİ

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2 Haziran 2025 itibarıyla ürünleri resmi olarak geri çağırdı. Söz konusu geri çağırma, “Sınıf II” kategorisinde yer alıyor; bu da geçici ya da düzeltilebilir sağlık sorunlarına yol açabilecek riskler bulunduğu anlamına geliyor. Şu ana kadar herhangi bir sağlık şikâyeti bildirilmediği aktarıldı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?

Toplatılan ürün, Breyers markalı “Rocky Road” dondurması olup 1,5 qt’lik plastik kaplarda satılıyor. Ancak kutuların üzerinde “Breyers Çikolatalı Trüf” etiketi yer alıyor. Ürün, “JUL1026GB3” lot numarası ve “077567457288” barkoduyla tanımlanıyor. Geri çağırma işlemi, FDA’nın “H-0017-2025” koduyla kayıtlara geçti.

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

Tüketicilerin bu partiye ait ürünleri kesinlikle tüketmemesi, satmaması ve dağıtmaması isteniyor. Ürünlerin satın alındığı market ya da satış noktalarına iade edilmesi ya da doğrudan imha edilmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi