ÜNLÜ & Co'da Üst Düzey Atama

ÜNLÜ & Co'nun Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Direktörlüğü görevine Levent Ulusoy'u atandı.

ÜNLÜ & Co'da Üst Düzey Atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulusoy yeni rolünde, şirketin iş hedefleri doğrultusunda dijital ve konvansiyonel pazarlama, iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme sorumluluğunu üstlenecek.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ulusoy, MBA derecesini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Havacılık, danışmanlık ve finans sektörlerinde 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Ulusoy son olarak 2015-2024 arasında Alternatif Bank ve iştiraklerinin kurumsal iletişim, marka yönetimi, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik ederek önemli dönüşüm süreçlerine katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusoy, birleşme - satın alma, halka arz gibi bilgi birikimi ve tecrübeye dayalı kurumsal finans işlemlerinden, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve varlık yönetimine kadar geniş bir yelpazedeki hizmetleri bireysel ve kurumsal müşterilerine çok yetkin bir ekiple sunan ÜNLÜ & Co'ya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ulusoy, "Başta dijital mecralar olmak üzere yenilikçi, etkili ve bütünsel çalışmalarla ÜNLÜ & Co ve iştiraklerini iş hedeflerine ulaşmasına destek olacağız. Bunun yanında girişimcilik, kapsayıcılık, eğitim ve sanat alanlarında süregelen etki yatırımlarımızdan aldığımız güçle ÜNLÜ & Co'yu sürdürülebilirlik alanında da öncü finansal kurumlardan biri haline getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yeni Vergi Paketi İçin Düğmeye Basıldı... Bu Meslek Grupları Mercek Altında! Yeni Vergi Paketi İçin Düğmeye Basıldı
Mehmet Şimşek Toplantıyı Terk Etti mi? Kulisleri Hareketlendiren İddiaya Jet Açıklama Mehmet Şimşek Toplantıyı Terk Etti mi?
Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış Kabaran ve Sönmeyen Poğaça Yapmanın Yolu! Meğer Bu Kadar Kolaymış
Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı
ÇOK OKUNANLAR
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak? Uzman İsim Oran Verdi! Yeni Yılda Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu