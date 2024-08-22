ÜNLÜ & Co'da Üst Düzey Atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulusoy yeni rolünde, şirketin iş hedefleri doğrultusunda dijital ve konvansiyonel pazarlama, iletişim ve sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirme sorumluluğunu üstlenecek.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ulusoy, MBA derecesini Yeditepe Üniversitesi'nde tamamladı. Havacılık, danışmanlık ve finans sektörlerinde 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Ulusoy son olarak 2015-2024 arasında Alternatif Bank ve iştiraklerinin kurumsal iletişim, marka yönetimi, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik ederek önemli dönüşüm süreçlerine katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusoy, birleşme - satın alma, halka arz gibi bilgi birikimi ve tecrübeye dayalı kurumsal finans işlemlerinden, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve varlık yönetimine kadar geniş bir yelpazedeki hizmetleri bireysel ve kurumsal müşterilerine çok yetkin bir ekiple sunan ÜNLÜ & Co'ya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ulusoy, "Başta dijital mecralar olmak üzere yenilikçi, etkili ve bütünsel çalışmalarla ÜNLÜ & Co ve iştiraklerini iş hedeflerine ulaşmasına destek olacağız. Bunun yanında girişimcilik, kapsayıcılık, eğitim ve sanat alanlarında süregelen etki yatırımlarımızdan aldığımız güçle ÜNLÜ & Co'yu sürdürülebilirlik alanında da öncü finansal kurumlardan biri haline getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA