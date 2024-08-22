Mehmet Şimşek Toplantıyı Terk Etti mi? Kulisleri Hareketlendiren İddiaya Jet Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'görevinden istifa etmek istediği' iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Beştepe'de yapılan ekonomi başlıklı toplantıda Şimşek’in eleştirilere yanıt vermek yerine, “Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin” diyerek toplantıdan ayrıldığını yazdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı.

'SARAY'DA GERGİN TOPLANTI'

Babacan'ın "Mehmet Şimşek krizi neden çıktı?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Ekonomide tablonun pek de istendiği gibi gitmemesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istediği kararları alamaması, sık sık 'ekonomi yönetiminde kriz' olduğu iddialarını gündeme getiriyor. Dün gün boyu Şimşek’in istifa noktasına geldiği haberleri Cumhurbaşkanlığı tarafından dört koldan yalanlanırken, bu iddiaların Sarayda yapılan gergin bir toplantıdan kaynaklandığı iddiaları ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ekonomi başlıklı toplantıda, hem gelinen noktanın değerlendirildiği hem de TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasından sonra gündeme alınması planlanan ikinci ekonomi paketinin görüşüldüğü belirtiliyor.

'BEN SÖYLEYECEĞİMİ SÖYLEDİM'

Bu toplantıya, Şimşek’in çalışmaktan pek hoşlanmadığı Cumhurbaşkanlığındaki ekonomi danışmanlarının da katılarak uygulanan politikalar konusunda eleştirilerde bulundukları iddia edildi. Şimşek’in eleştirilere yanıt vermek yerine, 'Ben söyleyeceğimi söyledim, siz kendi aranızda değerlendirin' diyerek toplantıdan ayrıldığı öne sürülüyor. Bu gergin toplantının kulislere Şimşek’in istifaya hazırlandığı şeklinde yansımış olabileceği de AKP içinde konuşulanlar arasında."

BAKANLIKTAN SERT AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazete Pencere'de Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan 'Gerilimin nedeni Beştepe'deki toplantı' başlıklı haber tamamen gerçek dışı olup, gazetecinin kendi hayal dünyasının ürünüdür. Haberde iddia edildiği gibi bir toplantı kesinlikle gerçekleşmemiştir. Ekonomi yönetimimizin uygulamakta olduğu programı sabote etmek amacıyla dedikodu ve yalan hikaye uydurma gayretinin başladığı gözlemlenmektedir.

Bu nedenle, kamuoyunun, kaynak belirtilmeden, 'kulis' adı altında ortaya atılan bu tür masa başı uydurma haberlere itibar etmemesi önem teşkil etmektedir. Bu tarz spekülatif içerikli haberler hakkında da hukuki haklarımız kullanılacaktır."