Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek'in istifa etmek istediğine ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası son açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.

Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

Bakan Şimşek işareti verdi: Vergide sistem değişiyor devreden kaldırılacakBakan Şimşek işareti verdi: Vergide sistem değişiyor devreden kaldırılacakEkonomi

Etiketler
Mehmet Şimşek
Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor
Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı: Yaralılar Var Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı: Yaralılar Var
NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu
Esenyurt'ta Komşu Dehşeti! Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Hareket Devreye Girdi Esenyurt'ta Komşu Dehşeti! Özel Hareket Devreye Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 Yasak: Çıkar Çıkmaz Soluğu Cezaevinde Aldı Engin Polat'tan Dilan Polat'a 3 YASAK
Kandilli Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem Kandilli Duyurdu! Ege Denizi'nde Deprem
Paylaştığı Fotoğraf Sonu Oldu: 16 Yaşındaki Genci Darbederek Öldürdüler Paylaştığı Fotoğraf Sonu Oldu