Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Şimşek'in istifa etmek istediğine ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası son açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'
Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.
Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."