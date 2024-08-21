Esenyurt'ta Komşu Dehşeti! Pompalı Tüfekle Ateş Açtı, Özel Hareket Devreye Girdi

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede komşular arasında kavga çıktı. Taraflardan bir kişi önce kavgayı ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü, ardından pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etti. Saldırgan, özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul Esenyurt'ta Sultaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün saat 16.00 sıralarında komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Bir şahıs, kavgayı ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü. Ardından güvenlik müdürünün kavga eden site sakinine silah çekmesi üzerine şahıs evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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