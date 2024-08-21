Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı: Yaralılar Var
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarına uçup yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Hatay’ın Antakya ilçesi Yeni Stadyum yolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına uçarak yan durdu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobil sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA