Bakan Şimşek işareti verdi: Vergide sistem değişiyor devreden kaldırılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bürokratik süreçlerin hafifletilmesi ve bildirim yükümlülüklerinin azaltılması için bir dizi yeni uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı. Şimşek, bu kapsamda gider pusulasının elektronik ortama taşınacağını, e-Defter uygulamasının yaygınlaştırılacağını, Ba-Bs bildirimlerinin kaldırılacağını ve elektronik tebligatın kapsamının genişletileceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen yeni uygulamalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla bir dizi tebliğ taslağı üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu taslakların yakında kamuoyunun görüşüne sunulacağını açıkladı.
Şimşek, uyumlu mükelleflerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, onların yükümlülüklerini ve maliyetlerini azaltacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi ve bürokratik süreçlerin hafifletilmesi amacıyla bir dizi uygulamanın hayata geçirileceğini söyleyen Şimşek, bu kapsamda gider pusulasının elektronik ortama taşınacağını, e-Defter uygulamasının yaygınlaştırılacağını, Ba-Bs bildirimlerinin kaldırılacağını ve elektronik tebligatın kapsamının genişletileceğini belirtti.
1 MİLYONDANFAZLA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Yeni uygulamalara dair ayrıntılar paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin alım ve satım işlemlerinin bildirilmesi amacıyla 2008 yılından beri uygulanan Ba-Bs bildirimlerinin kaldırılacağını açıkladı. Şimşek, bu uygulamanın sonlandırılmasında elektronik belge kullanımının yaygınlaşması ve kurumlar arası veri paylaşımının etkinleşmesi gibi etkenlerin rol oynadığını belirterek, "Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, Ba-Bs bildirim formlarını yakın bir zamanda kaldırmayı planlıyoruz" dedi.
Ayrıca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için e-Defter uygulamasının genişletileceğini belirten Şimşek, şu anda yaklaşık 720 bin mükellefin kullandığı e-Defter uygulamasının kapsamının artırılacağını ve bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin bu sisteme dahil edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Şimşek, bu düzenlemeyle yaklaşık 1 milyon mükellefin e-Defter uygulamasına katılacağını, ayrıca e-Defterlere ilişkin berat dosyalarının gönderilme sürelerinde de bazı değişiklikler yapılacağını ekledi.
ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK
Vergi mükellefleri tarafından düzenlenmesi gereken fatura, irsaliye, serbest meslek makbuzu gibi 9 belgenin elektronik olarak düzenlenebildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:
"Elektronik ortamda düzenlenen bu belgeler muhataplarına elektronik olarak iletildiğinden hem zaman hem de kağıt, toner, posta ücreti gibi masraflardan çok büyük oranda tasarruf ediliyor. Bu belgelerin arasına gider pusulasının da eklenmesi için bir çalışma yapıyoruz. Hem alıcı hem de satıcı tarafından imzalanması gereken bu belgenin elektronik ortamda ya da iletişim araçları kullanılarak onaylanmasının sağlanması üzerinde duruyoruz. Halihazırda muhatabına bir kağıt çıktısı verilen "e-Müstahsil Makbuzu"nda da benzer yöntemin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, vergi mükellefleri tarafından düzenlenen ve bu yıl için 6 bin 900 lira olan fatura düzenleme limiti altında kalan faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesi temin edilerek muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor."
9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2016 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9,2 milyon kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat (e-Tebligat) uygulamasının, tebligatlara internetin olduğu her yerden ve her zaman ücretsiz olarak erişim imkanı sunduğunu hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sistemle e-Tebligat gönderilen kişilere SMS ve e-posta yoluyla anında bilgilendirme yapıldığını belirtti.
Şimşek, e-Tebligat Sistemi'nin Ticaret, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 8 kamu kurumu tarafından kullanıldığını ve 6 farklı kurumla entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bugüne kadar 166,5 milyon belgenin e-Tebligat ile elektronik ortamda iletildiğini ve bu sayede posta masraflarından yaklaşık 9 milyar lira tasarruf sağlandığını vurgulayan Şimşek, araç alımı yapan kişilerin de e-Tebligat uygulamasına dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ilk aşamada sıfır araç alanların bu kapsama alınmasının planlandığını belirtti.
MALİ MÜŞAVİRLERE YETKİ KOLAYLIĞI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mükelleflerinin beyanname ve bildirim gibi vergisel yükümlülüklerinin büyük bir kısmının mali müşavirler tarafından yerine getirildiğini belirterek, bu alanda planlanan yeniliklerle ilgili bilgiler paylaştı.
Şimşek, yapılacak düzenlemeyle mükelleflerin, mali müşavirleri aracılığıyla Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan hizmetlerden yararlanabilmeleri için onları yetkilendirebileceğini açıkladı. Bu sayede mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine ihtiyaç duymadan kendi kullanıcı bilgileriyle Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak, yetkili oldukları işlemleri mükellefler adına gerçekleştirebilecekler.