Bakan Şimşek işareti verdi: Vergide sistem değişiyor devreden kaldırılacak

MALİ MÜŞAVİRLERE YETKİ KOLAYLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi mükelleflerinin beyanname ve bildirim gibi vergisel yükümlülüklerinin büyük bir kısmının mali müşavirler tarafından yerine getirildiğini belirterek, bu alanda planlanan yeniliklerle ilgili bilgiler paylaştı.

Şimşek, yapılacak düzenlemeyle mükelleflerin, mali müşavirleri aracılığıyla Dijital Vergi Dairesi'nde yer alan hizmetlerden yararlanabilmeleri için onları yetkilendirebileceğini açıkladı. Bu sayede mali müşavirler, mükelleflerin bilgilerine ihtiyaç duymadan kendi kullanıcı bilgileriyle Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yaparak, yetkili oldukları işlemleri mükellefler adına gerçekleştirebilecekler.