Zammın Suyu Çıktı! Bakanlık Harekete Geçti, Üreticiler Kabul Etmedi

İstanbul’da 19 litre damacana su fiyatları, 8 ayda yüzde 50’den fazla zamlanarak 140 TL’ye kadar çıktı. Artan fiyatlar vatandaşları zor durumda bırakırken sektörde de yeni bir tartışma ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’daki su satıcılarından oluşan esnaf odasının aracılığıyla bir fiyat tarifesi belirledi. 19 litrelik damacana suyun fiyatını 90 TL olarak sınırlarken, 0.5 litre pet şişe suyun fiyatı ise 4.5 TL olarak belirlendi.

Ancak Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Yaşabey Kalebaşı, ambalajlı su üreticilerinin esnaf odalarına üye olmadıklarını ve bu nedenle odalar tarafından belirlenen tarifelere uymak zorunda olmadıklarını ifade etti. Kalebaşı, üretim ve lojistik maliyetlerinin firmalar arasında büyük farklılıklar gösterebildiğini ve bu yüzden fiyat farklılıklarının oluşabildiğini belirtti.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, esnaf odası başkanı Ahmet Turan Kaya ise, tarifenin valilik, büyükşehir belediyesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını vurgulayarak, “Çift başlılık olmaz, oda üyesi olsun olmasın herkes bu fiyatlara uymak zorundadır. Büyükşehir belediye başkanı ile görüştük, ilçe belediyelerine de yazılar yazıldı. Zabıtalar fiyat denetimlerine başladı. Tüketiciler de tarifeye uymayanları bakanlığa şikâyet edebilir” şeklinde konuştu. Kaya, su fiyatlarında neden farklılıkların olabileceğini sorgulayarak, “Taşıma maliyeti fiyat farkı oluşturmaz. Bir kola Erzurum’da da aynı fiyat İstanbul’da da. Su neden fiyat farkı gösteriyor?” dedi.