Tüketici Güven Endeksi 8 Ay Sonra İlk Kez Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi ağustosta önceki aya göre 0,6 puan artışla 76,4 oldu. Temmuz ayında tüketici güveni 8 ayın en düşük düzeyine gerilemişti.

8 AY SONRA İLK YÜKSELİŞ

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Temmuzda 75,9 olan endeks, ağustosta 76,4 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA