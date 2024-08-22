Yeni Vergi Paketi İçin Düğmeye Basıldı... Bu Meslek Grupları Mercek Altında!

Meclis tatile girmeden kurumlar vergisi gibi alanlarda düzenlemeler içeren yasa kabul edilmişti. Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla beraber ikinci bir ekonomi paketinin gündeme gelmesi bekliyor.

TEKLİFTE NELER YER ALACAK?

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; yeni pakette vergilere ilişkin düzenlemeler, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması" politikası kapsamında ele alınacak. Vergideki kayıt dışılığı önleyecek yeni adımlar atılacak.

Bu çerçevede, milyonlarca lira para kazanan, lüks evlerde oturan, lüks arabalara binip neredeyse hiç vergi ödemeyen gruplar yakın takibe alındı. İlgili kesimlerin asgari oranda bir vergi ödemelerini sağlayacak düzenlemelerin teklifte yer almasına dönük çalışmalar yapılıyor. Hangi kesimlerin bu kapsama gireceği detaylı olarak çalışılıyor.

SANATÇI, SPORCU, KUYUMCU VERGİ ÖDEYECEK

AKP kurmayları, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak bir sisteme mutlaka kuracağız. Kayıt dışılığa son vereceğiz. Herkes kazandığının vergisini ödeyecek. Yeni yasa teklifinde buna dönük önlemler olacak. Bakıyorsunuz milyonlarca liralık bir arabaya biniyor. Lüks içinde bir hayatı var ama vergi ödemiyor. Bu grupları tek tek inceliyoruz. Sanatçı, sporcu, kuyumcu ya da başka gruplar ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. Onların kayıt dışılığının önüne geçilecek" dedi.