TÜVTÜRK'ten 'Vergi Ödemediği' İddialarına Açıklama

TÜVTÜRK'ten vergi ödemediklerine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi. İddiaları yalanlayan TÜVTÜRK, iddialarla ilgili yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

TÜVTÜRK'ten 'Vergi Ödemediği' İddialarına Açıklama

TÜVTÜRK, "vergi ödemediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜVTÜRK, yaptığı açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığını belirtti.

Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisini paylaşan TÜVTÜRK, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda 2023'te yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payı 6,51 milyar lira, ödenen KDV 1,83 milyar lira, ödenen kurumlar vergisi 482 milyon lira, ödenen gelir vergileri ve SGK primleri 278,57 milyon lira olarak yer almaktadır. Buna ek olarak tüm Türkiye'de faaliyet gösteren 42 iş ortağımızın da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır. Söz konusu haberleri yapan, yayan, gerçek veya tüzel tüm kişiler hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi YaptıramayacakAraç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi YaptıramayacakGüncel

Etiketler
TÜVTürk Vergi
Mehmet Şimşek'i Üzecek Bir Anket Daha: Beli Doğrulmayan Vatandaştan Kırık Not Mehmet Şimşek'i Üzecek Bir Anket Daha
Ekonomik Kriz Aşiret Düğünlerini De Vurdu! 'İmitasyon' Takı Dönemi Başladı Ekonomik Kriz Aşiret Düğünlerini De Vurdu! 'İmitasyon' Takı Dönemi Başladı
3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene 3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın Aylar Geçse Bile Bozulmuyor! Soğanları Mutlaka Böyle Saklayın
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'teki Bu Değişiklik Tüm Dengeleri Alt Üst Edecek
Ankara Kulislerinden Yeni İddia... Kılıçdaroğlu Çevresi Hareketlendi! Toplantılar Başladı, İşte Yeni Mottoları Kılıçdaroğlu Geri mi Dönüyor?
T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor T.C. Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor
Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama... Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama...