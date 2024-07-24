Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak

Acil durumlar için kullanışlı olan bu sistemin, birçok araç sahibi tarafından suistimal edilmesi üzerine harekekete geçen TÜVTÜRK, istasyonlardan alınan randevu fişlerinin tamamını iptal etti.



İNTERNETTEN RANDEVU ALMAYAN ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRAMAYACAK



Bu değişiklik sonrasında araç muayenesi için tek yol internet randevuları olarak güncellendi.



TÜVTÜRK tarafından yapılan duyuruda, ayrıca geçtiğimiz yıl itibarıyla araç muayene işlemlerinde oluşabilecek uzun kuyrukları engellemek için hayata geçirilen 'Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü' uygulamasına ilişkin son detaylar paylaşıldı.