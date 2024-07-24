Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte trafiğe kayıtlı çok sayıda otomobilin muayene süresi doldu. Yüklü para cezaları ile karşı karşıya kalmamak için bir an önce araçlarını muayene ettirmek için sıraya giren milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. TÜVTÜRK, otomobil muayene sürecine ilişkin kapsamlı bir değişikliğe gitti.
Türkiye'de trafiğe kayıtlı 28 milyon 951 bin 792 otomobil bulunurken, bu araçların kullanılabilmesi için düzenli aralıklarla muayene işlemi yapılması gerekmekte.
TÜVTÜRK'TE YENİ MUAYENE SİSTEMİ
TÜVTÜRK, Türkiye'nin 81 ilinde otomobil muayenelerini yapmakla yetkilendirilirken, milyonlarca araç sahibi ve sürücü için işkence haline gelen araç muayenesi sürecinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi.
Geçtiğimiz yıllarda, muayene yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla birçok şehirde 'gezici istasyon' uygulamasına başvuran TÜVTÜRK, sorunların tamamen çözülmemesi üzerine istasyonlarda yaşanan kaosu engellemek amacıyla muayene sistemini sil baştan yaptı.
Normal şartlar altında muayene edilecek araçların büyük bölümü internet kanalı ile randevu oluştururken, ayrıca TÜVTÜRK istasyonlarına yerleştirilen bilet makineleri ile çok sayıda araç, herhangi bir randevu almadan da istasyona gelerek muayene işlemi için sıra bekleyebiliyordu.
Acil durumlar için kullanışlı olan bu sistemin, birçok araç sahibi tarafından suistimal edilmesi üzerine harekekete geçen TÜVTÜRK, istasyonlardan alınan randevu fişlerinin tamamını iptal etti.
İNTERNETTEN RANDEVU ALMAYAN ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRAMAYACAK
Bu değişiklik sonrasında araç muayenesi için tek yol internet randevuları olarak güncellendi.
TÜVTÜRK tarafından yapılan duyuruda, ayrıca geçtiğimiz yıl itibarıyla araç muayene işlemlerinde oluşabilecek uzun kuyrukları engellemek için hayata geçirilen 'Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü' uygulamasına ilişkin son detaylar paylaşıldı.
Otomobil sürücüleri, TÜVTÜRK tarafından Türkiye genelinde yetkilendirilmiş on binlerce noktadan birinde yaptırabilecekleri egzoz gazı emisyon ölçümü ile, muayene esnasında bu aşamayı beklemek zorunda kalmayacak.
Birçok oto sanayide bulunan işletmelerde yaptırılacak bu işlem sonrasında alınacak belge, belgede belirtilen süre içerisinde yapılacak tüm muayene işlemlerinde geçerli olacak.
GEZİCİ İSTASYONLARIN SAYISI ARTACAK
Ayrıca otomobil muayene işlemlerinin yüksek enflasyon nedeniyle artış göstermesi, TÜVTÜRK'ün gelirinde de büyük bir yükselişe neden oldu.
Kazancının bir bölümünü yeniden muayene işlemlerinin hızlandırılması amacıyla yatırıma ayıran TÜVTÜRK, 2 yıl önce hayata geçirdiği gezici istasyon uygulamasında yaygınlaşmayı hedefliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu anda 70 ilin üzerinde bulunan gezici istasyonların ilk aşamada 81 şehrin tamamına yayılması ve büyükşehirlerdeki istasyon sayısının artırılacağı belirtildi.