Ekonomik Kriz Aşiret Düğünlerini De Vurdu! 'İmitasyon' Takı Dönemi Başladı

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gösterişli düğünlerde 'imitasyon' takı kurtarıcı olmaya başladı. İmitasyon takıcılar, kuyumcuda 600-700 bin TL’ye satılan takıları imitasyon olarak 20-30 bin TL’ye sunuyor.

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Ekonomik Kriz Aşiret Düğünlerini De Vurdu! 'İmitasyon' Takı Dönemi Başladı

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları imitasyon altına yönlendirdi. Bakır, pirinç (alaşım) ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılarak elde edilen imitasyon takılar, son zamanlarda düğün ve nişan gibi törenlerde vatandaşın kurtarıcısı oldu.

Zana Borak isimli esnaf, imitasyon altına son birkaç yıldır yoğun bir talep olduğunu belirtti. Altın fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte imitasyon takının bir kurtarıcı olarak ortaya çıktığını ifade eden Borak, “Son 5 yılımızı ağırlıklı olarak imitasyon takıya verdik. Mağazamız ise yüzde 90’ın üzerinde imitasyon takıya yöneliktir. Altın fiyatlarındaki artış, imitasyona yoğun bir talep oluşturdu. Şu an gram altın 2 bin 750 civarındadır. Bu da bir bileziğin 60-70 bin civarına kadar çıkmasına neden oluyor. Çiftlerimiz de düğün yapmakta zorlanıyor. Bazı nedenlerden dolayı altınlarını satan aileler yine o altını yerine koymakta zorlanıyor. Bu yüzden imitasyon takıya yöneliyorlar” dedi.

'GERÇEK ALTINLA BİREBİR AYNI'

Düğünlere giderken bazı vatandaşların kendisini mahcup hissettiğini dile getiren Borak, “Bunlar için imitasyon bir kurtarıcı gibidir. Çünkü işçilik ve görsel olarak altınla birebir aynıdır. Tek farkı maden olarak altından yapılmamasıdır. Bakır, pirinç (alaşım) ve gümüş gibi madenler kullanılıyor. Altın alamayan aileler için tamamen bir kurtarıcıdır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Van Altın
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