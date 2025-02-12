Türkmen Gazı için Bakan Bayraktar’dan Açıklama: Tam 1,3 Milyar Metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının tedarikine ilişkin, "Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük doğal gazı inşallah Türkiye'deki kullanıcılara sunacağız." dedi.

Son Güncelleme:
Türkmen Gazı için Bakan Bayraktar’dan Açıklama: Tam 1,3 Milyar Metreküp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Bakan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.

Bayraktar, doğal gazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zira biz Türkiye'nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası. Bu anlamda biz uzun zamandır aslında gerek gazlaştırma tesisleriyle LNG şeklinde farklı ülkelerden gaz alabilmeyi sağladık. Böyle bir tedarik yoluna gittik ama onun dışında 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Aslında 1998'lere kadar dayanan bir konu fakat neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamıştır. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak."

Türkiye'nin, Türkmenistan'ın İran'a teslim edeceği gazı, İran üzerinden swap yoluyla İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasında Gürbulak'tan teslim alacağını ve gazın ülkede kullanılmaya başlanacağını bildiren Bayraktar, "Temelde çeşitlendirme, gazın maliyetini düşürme, dolayısıyla daha rekabetçi bir gaza sahip olabilme, tedarikine sahip olabilme noktasında bizim için çok önemli bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Çeşitlendirmeyle alakalı çalışmalara devam edeceklerini anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkmenistan aslında çok önemli bir gaz tedarikçisi, üreticisi. O kaynakların Türkiye'ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa'ya gidebilmesi de önem arz ediyor. Bu anlamda altyapımız buna hazır ama özellikle burada temel kısıt noktalarından biri Hazar'ın statüsü ve geçişi. Yani Hazar geçişli bir boru hattına sahip olduğumuz durumda çok daha yüksek miktarlarda yani Türkiye için de Avrupa için de önemli miktarlarda bir gazı tedarik etme şansımız olacak. Burada nihai hedef, varmak istediğimiz nokta esas itibarıyla budur. Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı inşallah Türkiye'deki kullanıcılara sunacağız."

"İTHALAT VE İHRACATLA ALAKALI FARKLI ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bayraktar, "başka ülkelerle beklenen yeni anlaşmaların olup olmadığına" ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda gerek ithalatla gerek ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var. Avrupa'nın ciddi anlamda gazla alakalı beklentileri var. Çok yakın bir zamanda Slovakya Başbakanı Sayın Fico, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret etmişti. Onların özellikle Ukrayna transitinin kesilmesiyle oluşan süreçleri vardı. Onlara bu konuda yardımcı olduk ve 1 Şubat itibarıyla Türkiye üzerinden gazın ulaşmasını sağlamış olduk. Dolayısıyla ihracat yönünde ve bölgemizdeki farklı kaynakları Türkiye'ye getirmekle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir proje Türkiye ve ilgili ülkeler için değer yaratıyorsa, kazan-kazan ise o projeye Türkiye mutlaka destek olacaktır. Bölgesel barışa, bölgesel gelişmeye ve refaha katkı sağlayacak her projeyi Türkiye mutlaka destekleyecektir. Bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak projelerde bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler
Enerji doğal gaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Son Güncelleme:
Doğal Gaz Fiyatlarında ‘Sınırlama’ Telaşı! AB’ye Ortak Mektup Gönderdiler Doğal Gaz Fiyatlarında ‘Sınırlama’ Telaşı!
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
7 Marketin Tüm Fiyatlarını O Siteden Görülebiliyor! İlk Günden 2 Milyondan Fazla Kişi Akın Etti: Kilit Nokta Onlar Olacak İlk Günden 2 Milyondan Fazla Kişi Akın Etti
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak