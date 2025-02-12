Doğal Gaz Fiyatlarında ‘Sınırlama’ Telaşı! AB’ye Ortak Mektup Gönderdiler

Avrupa enerji piyasalarında yer alan şirketleri, finans kurumlarını, borsa ve takas odalarını içeren 11 birlik, AB'nin rekabet gücünü artırmaya ve enerji fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için 26 Şubat'ta açıklanması beklenen önlemler konusunda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ortak mektup gönderdi.

Mektupta, AB'nin hazırladığı "Temiz Sanayi Mutabakatı" ve "Uygun Fiyatlı Enerji Fiyatları Eylem Planı"na, doğal gaza tavan fiyat getirilmesinin dahil edileceğinden endişe duyulduğu belirtildi.

Doğal gaz fiyat sınırlaması önleminin, Avrupa enerji piyasalarının istikrarı ve kıta genelindeki arz güvenliği açısından çok kapsamlı olumsuz sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen mektupta, tavan fiyatın Avrupa enerji piyasalarının risk yönetimini de zayıflatacağı bildirildi.

FİYAT OYNAKLIĞINI ARTIRACAK

Mektupta, gaza tavan fiyatın fiilen uygulanması durumunda enerji ürünlerinin değerinin yapay olarak kısıtlanacağı, arz ve talep dinamikleriyle oluşan piyasa fiyatlarından ayrıştırılacağı ifade edildi.

Bu fiyat ayrışması ve kopukluğun, piyasa katılımcılarının temel fiyat risklerini etkili şekilde yönetme yeteneğini zayıflatacağı kaydedilen mektupta, bunun, fiyat oynaklığını artıracağı, Avrupa enerji piyasalarını daha az çekici hale getireceği, piyasa katılımcılarının sayısını azaltacağı, AB'nin gaz referans fiyatına olan güveni zedeleyeceği ve Avrupa'nın küresel piyasalardan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini zorlaştıracağı belirtildi.

Mektupta, AB Komisyonunun, enerji krizinden bu yana kaydedilen ilerlemeye zarar verecek bir fiyat sınırlaması mekanizmasına yönelmemesi gerektiğine işaret edildi.

Avrupa piyasalarında bu hafta doğal gaz fiyatları, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve depolardaki gaz miktarının azalmasıyla megavatsaat başına 58 avro seviyesine tırmanarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa, 2022'deki enerji kriziyle birlikte gaz fiyatlarının megavatsaat başına 180 avroyu geçmesi durumunda tetiklenecek bir tavan fiyat mekanizması getirmişti. Ancak tavan fiyat sonrasında referans değere hiç çıkılmadığı için sistem uygulanmamıştı. Süresi ay sonunda dolan bu mekanizma yürürlükten kalkmıştı.

Kaynak: AA