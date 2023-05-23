Türkiye'nin risk primi son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı!

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Türkiye'nin risk primi son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla beraber piyasalarda artan belirsizlikler gündemin ana odağını oluşturdu.

Dün dağıldığı kesinleşen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 28 Mayıs için Cumhur İttifakı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklaması piyaslarda hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

SON 7 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Söz konusu gelişmelerle TL, döviz karşısında değer kaybederken Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Seçimlerin ilk turu öncesinde 12 Mayıs'ta Türkiye'nin risk primi 505 baz puan seviyesinde kapanmıştı. Seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından risk priminde yükseliş ivmesi izlenmişti.

CDS NEDİR?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) aslında bir çeşit sigortalama işlemi olarak tanımlanabilir.

Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı aldığınız sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle over-the-counter (OTC) yani herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan tezgahüstü piyasalarda işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CDS Türkiye ekonomisi seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan AKP
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