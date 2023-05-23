Dolar/TL, rekor seviyeden döndü: Yükseliş sürüyor!

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Türkiye’nin yaşadığı bu sürecin ekonomi piyasalarını nasıl etkileyeceği gündemdeki yerini korurken dolar/TL, piyasaların açılışında rekor seviyeden döndü.

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Dolar/TL, rekor seviyeden döndü: Yükseliş sürüyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla beraber piyasalarda artan belirsizlikler doların yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu.

Artan belirsizlikler ile birlikte Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, piyasaların açılışında 20,17 TL seviyesini test ederek rekor seviyeden döndü. Dün dolar/TL 20,18 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Aynı dakikalarda dolar, 19,85 TL bandına çekilerek yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

SATIŞ BASKISI AZALDI

Öte yandan küresel piyasalarda ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerini sürdürürken, ikilinin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşattı.

FED'DEN FAİZ SİNYALİ

Söz konusu gelişmelerle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti. Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini aktardı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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