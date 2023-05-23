Altın fiyatlarında ABD fırtınası: Gram altın düşüşe geçti!

ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından altın fiyatları hızlı geriledi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne düşüşle başladı.

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Altın fiyatlarında ABD fırtınası: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Öte yandan ABD'deki borç krizine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülkenin temerrüde düşmesinin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından altının ons fiyatı baskılandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 altında bin 248 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına paralel düşen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla bin 257 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 300 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,3 düşüşle bin 972 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında bin 956 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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