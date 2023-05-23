Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 4.467,34 puandan başladı.

Borsa güne yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,15 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 4.467,34 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,61 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,79 değer kaybederek günü 4.466,19 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler hafiflese de varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün dünya genelindeki yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerine devam ederken, ikilinin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşattı.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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