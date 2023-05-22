Piyasa durdu, ikinci el otomobil fren yaptı!

Seçimlerin ikinci tura kalması ikinci el otomobil piyasasına durgunluk olarak yansıdı.

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Piyasa durdu, ikinci el otomobil fren yaptı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sonrası ikinci el otomobil piyasasında durgunluk görüldü.

Otomobil piyasasındaki belirsizlik nedeniyle araçlarını satmak isteyenler bekleyişe geçti.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Sektör temsilcileri ikinci el otomobil fiyatlarında artış hızının yavaşladığını belirtirken, yüksek talebin devam ettiğini ifade etti.

Piyasa durdu, ikinci el otomobil fren yaptı! - Resim : 1

"SEÇİME ODAKLANILDI"

İkinci el otomobilde yaz aylarının hareketli geçtiğini aktaran oto galerici Yavuz Çiftçi, seçim atmosferi nedeniyle de satışların düştüğüne dikkat çekti.

Çiftçi, ''Otomobil sektöründe bu dönemler hareketli geçer. Bayram ve tatil süreci öncesi hareketlilik görülür. Fakat şu an seçime odaklanıldı. Seçimi atlatalım psikolojisi var. Bu nedenle ikinci el otomobil piyasasında durgunluk görülüyor. Banka kredi faizlerinin yüksek olması ve finansal sıkıntılar da piyasalardaki durgunlukta etken oldu'' dedi.

"PİYASADA DARALMA OLUŞUYOR"

Arz talep dengesi ile ilgili sıkıntıların devam ettiğini de belirten Çiftçi, ''Sıfır araçların az olması nedeniyle piyasada daralma oluşuyor. İkinci el otomobilde de fiyatlar yükseliyor. Eskisi kadar fiyat artışı olmasa da artış devam ediyor'' diye konuştu.

"FİYATLARDA BİR KÖPÜK OLDUĞU DİKKAT ÇEKİYOR"

Fiyatlarda hızlı düşüş veya yükseliş beklemediğini de ifade eden Çiftçi, ''Şu an alıcılarda fiyat ne olursa olsun zarar etmeyiz düşüncesi var. Fiyatlarda hızlı bir düşüş veya yükseliş beklenmiyor. Piyasalarda ikinci el otomobil fiyatlarının sıfır otomobil fiyatlarını geçtiğini de gördük. Bu açıdan fiyatlarda bir köpük olduğu dikkat çekiyor. Bunun da giderileceğini düşünüyorum'' dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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