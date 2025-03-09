Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye’de dün günlük bazda toplam 897 bin 955 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 887 bin 909 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 21.00’de 41 bin 365 megavatsaat olarak kaydedildi. En düşük tüketim ise 08.00’de 32 bin 603 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİMDE İTHAL KÖMÜR SANTRALLERİ İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 24 ile ithal kömür santrallerine ait oldu. Doğal gaz santralleri yüzde 21 ile ikinci sırada yer alırken, barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

ELEKTRİK İTHALATI VE İHRACATI

Türkiye, dün toplam 13 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 16 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Kaynak: AA

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