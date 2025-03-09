Hazine’nin Kara Kutusu Avrasya Tüneli! Garanti Tutuyor Para Yine Gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’nde Hazine tarafından yapılan devasa ödemeyi “AK Parti’nin yeni soygun modeli” sözleriyle açıkladı.

CHP’li Yavuzyılmaz, Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen tünelde, garanti edilen araç geçiş sayısı aşıldığı halde, devletin görevli şirkete ‘fiyat farkı’ adı altında 3 milyar 294 milyon lira ödediğini ortaya çıkardı.

3 MİLYAR 294 MİLYON TL FAZLA ÖDEME

2024 yılından verileri de paylaşan Yavuzyılmaz, geçtiğimiz yıl garanti edilen araç geçiş sayısının 25.888.234 adet, gerçekleşen araç geçiş sayısının ise 27.714.680 adet olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen Hazine’nin şirkete ‘fiyat farkı’ adı altında 3.294.173.626 ödediğini ifade eden CHP’li Yavuzyılmaz, garanti edilen geçiş sayısı tutmasına rağmen yapılan bu astronomik ödemenin nedenini sorguladı.

Yavuzyılmaz, Yap-işlet-devret projelerinde, araç geçiş garantisi sağlanırken, fiyat farkı adı altında ek ödemeler yapılmasının kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarılması anlamına geldiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi