Avrasya Tüneli'ne Dev Zam! İşte Yeni Tarifedeki Fiyatlar...

Yeni yılın ilk günlerinde zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurmuştu. Avrasya Tüneli'ne yapılan zammın oranı belli oldu.

Avrasya Tüneli'ne yapılan yüzde 44'lük zamla 2025'in zamlı tarifesi şöyle oldu:

Otomobil geçişi: 156 liradan 225 liraya

Minibüs geçişi: 234 liradan 337.5 liraya çıktı.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin (ATAŞ) internet sitesinden yapılan açıklamada, ücretlerin gece 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak otomobiller için 112,50 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,50 TL olarak uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi