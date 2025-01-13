Denizli'de Ekmek ve Simit Zamlandı

Denizli'de 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren ekmek ve simit fiyatları artacak. 200 gram ekmeğin fiyatı, 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca simide de yüzde 50 zam yapıldı. Simit artık 15 TL'den satılacak.

Denizli'de Ekmek ve Simit Zamlandı

Denizli’de yeni yılla birlikte ekmek ve simit fiyatlarına zam geliyor. 200 gramı 10 TL’den satılan ekmeğe 2.5 TL zam yapıldı. 15 Ocak Çarşamba gününden itibaren 200 gram ekmek 12 lira 50 kuruştan satılacağı belirtildi.

SİMİDE YÜZDE 50 ZAM

Ekmeğin yanı sıra simide de yüzde 50 zam yapıldı. Denizli’de son zamla birlikte simit 15 TL oldu. Simit zammının bugünden itibaren geçerli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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