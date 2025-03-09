Ev Sahiplerinin Büyük Kira Oyunu İfşa Oldu, Ödemeyi Elden Yapanlar Dikkat

Kira zammındaki yüzde 25 sınırının kaldırılmasının ardından ev sahiplerinin vergi vermemek için buldukları yeni yöntem ‘Pes’ dedirtti. Ev sahiplerinin dolu evlere kontrat yapmayarak boş gösterdiği, kira bedellerinin yarısını banka aracılığı ile yarısını da elden aldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Ev Sahiplerinin Büyük Kira Oyunu İfşa Oldu, Ödemeyi Elden Yapanlar Dikkat

Yüzde 25 oranındaki kira zam sınırının kalkmasını fırsat bilen bazı ev sahiplerinin vergiden kaçmak için bulduğu yöntem hayrete düşürdü. Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, vergi vermek istemeyen ev sahiplerinin bir kısmı evini boş gösterdi, bir kısmı ise kiranın yarısını elden yarısını da banka aracılığıyla aldı. İşte ev sahiplerinin yeni vergi oyunundaki detaylar…

Ev Sahiplerinin Büyük Kira Oyunu İfşa Oldu, Ödemeyi Elden Yapanlar Dikkat - Resim : 1

EV SAHİPLERİNDEN KURNAZ YÖNTEM

Geçen sene kayıt dışı ekonomi ile mücadele için düğmeye basan Hazine ve Maliyet Bakanlığı, ‘Konut ve iş yeri gibi taşınmaz kiralarının banka veya PTT ile ödenmesi’ ile ilgili bir yasa çıkarmış, kurallara uymayanları tek tek tespit etmişti. Yüzde 25 zam oranı sınırının kaldırılmasının ardından kiralar yükselişe geçmiş, bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için farklı yollara başvurmaya başlamıştı.

Ev Sahiplerinin Büyük Kira Oyunu İfşa Oldu, Ödemeyi Elden Yapanlar Dikkat - Resim : 2

YARISI ELDEN YARISI BANKADAN

CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na konuyla ilgili gelen şikayetler ev sahiplerinin oyununu ifşa etti. Yüksek vergi ödemek istemeyen bazı ev sahiplerinin kontrat yapmayarak evlerini boş gösterdiği, kiraların yarısını elden yarısını da banka aracılığı ile aldıkları tespit edildi.

20 MİLYONA KADAR CEZASI VAR

Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği, kesilecek ceza tutarının 5 bin liradan az olamayacağı belirtildi. Öte yandan kayıt dışı ekonomide etkin olanlara kesilecek cezaların 20 milyonu bulacağı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ev sahibi Banka
Son Güncelleme:
Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor Bu Yiyecekleri Derin Dondurucuya Koymadan Önce İki Kez Düşünün: Ürünü Bozup Faydasını Bitiriyor
Kumar Oynayanlara Rekor Ceza Kumar Oynayanlara Rekor Ceza
Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti
Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor, Protein ve Demir Depoluyor Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt Özel'den Cumhurbaşkanı'nın 'CHP Kadın Düşmanı Bir Partidir' Sözlerine Yanıt
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Fiyatı Gram Altını Solladı! Kıymetini Bilen Çok Tadını Bilen Yok Fiyatı Gram Altını Solladı! Kıymetini Bilen Çok Tadını Bilen Yok
Diyarbakır'da Kafede Silahlı Saldırı: Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü Merve Nur, Kadınlar Günü'nde Öldürüldü