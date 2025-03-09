Ev Sahiplerinin Büyük Kira Oyunu İfşa Oldu, Ödemeyi Elden Yapanlar Dikkat

Yüzde 25 oranındaki kira zam sınırının kalkmasını fırsat bilen bazı ev sahiplerinin vergiden kaçmak için bulduğu yöntem hayrete düşürdü. Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi’nin haberine göre, vergi vermek istemeyen ev sahiplerinin bir kısmı evini boş gösterdi, bir kısmı ise kiranın yarısını elden yarısını da banka aracılığıyla aldı. İşte ev sahiplerinin yeni vergi oyunundaki detaylar…

EV SAHİPLERİNDEN KURNAZ YÖNTEM

Geçen sene kayıt dışı ekonomi ile mücadele için düğmeye basan Hazine ve Maliyet Bakanlığı, ‘Konut ve iş yeri gibi taşınmaz kiralarının banka veya PTT ile ödenmesi’ ile ilgili bir yasa çıkarmış, kurallara uymayanları tek tek tespit etmişti. Yüzde 25 zam oranı sınırının kaldırılmasının ardından kiralar yükselişe geçmiş, bazı ev sahipleri vergiden kaçmak için farklı yollara başvurmaya başlamıştı.

YARISI ELDEN YARISI BANKADAN

CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na konuyla ilgili gelen şikayetler ev sahiplerinin oyununu ifşa etti. Yüksek vergi ödemek istemeyen bazı ev sahiplerinin kontrat yapmayarak evlerini boş gösterdiği, kiraların yarısını elden yarısını da banka aracılığı ile aldıkları tespit edildi.

20 MİLYONA KADAR CEZASI VAR

Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesileceği, kesilecek ceza tutarının 5 bin liradan az olamayacağı belirtildi. Öte yandan kayıt dışı ekonomide etkin olanlara kesilecek cezaların 20 milyonu bulacağı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi