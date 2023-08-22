Türkiye İş Bankası'ndan KKM kararı: Önermeye devam edeceğiz!

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin açıklamada bulundu. Aran, KKM'nin bugün için hala en cazip ürün olduğunu, müşterilerine önermeye devam edeceklerini söyledi.

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Türkiye İş Bankası'ndan KKM kararı: Önermeye devam edeceğiz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde kamuya yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen KKM'ye ilişkin, "kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar verdi.

Düzenlemelerle yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına da son verildi. Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.

"TL MEVDUATA DÖNMELERİ İÇİN TELKİNİNDE BULUNMAYACAĞIZ"

Merkez Bankası'nın kararının ardından Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da 'yabancı para mevduatta kalacağım' diyenlerin hala ciddi birikimi var. Hala mevduatın yüzde 43'ü yabancı parada tutuluyor. Biz İş Bankası olarak KKM'deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz" dedi.

Türkiye İş Bankası'ndan KKM kararı: Önermeye devam edeceğiz! - Resim : 1

"CEZA ÖDEMEKSE BANKA OLARAK ÖDERİZ"

Aran, "Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM'ye geçenlere 'vadeli TL hesabına geç' diye bir telkinimiz olmayacak. Hedefler olması da önemli değil. Ekonominin çarklarının doğru işlemesi önemli. Yanlış bir şey yapmayız, ekonomi için gerekli olan aksiyonları alırız, bunun sonucu ceza ödemekse banka olarak ceza öderiz ama müşterimize bunu yansıtmayız. O nedenle müşterime KKM önerdiysem orada devam etmesini yine önereceğim" ifadesini kullandı.

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"MERKEZ BANKASI KUR YÜKÜNÜ BANKALARLA PAYLAŞMAK İSTEDİ"

Merkez Bankası'nın aldığı son kararlarla kur yükünü bankalarla paylaşmak istediğini belirten Aran, alınan kararların etkisinin Pazartesi gününden sonra görüleceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kurdaki artışı normalde Merkez Bankası üstlendi. Ama bankalara verdiği hedeflerle kur artışını bankaların üstlenmesini istiyor. Bankalar vadeli TL'ye yüksek faiz versin, müşteri de kurdaki artışa karşılık gelen bu faizi bankalardan alsın. Yani bu kararı o şekilde yorumlamak ve olası kur artışını standart TL vadelilerdeki faiz oranıyla bankaların ödemesine teşvik eden karar olarak yorumlamak gerekiyor. MB üzerindeki bu kur artış yükünü bankalarla paylaşmak istedi, hedefleri böyle yorumlamak lazım."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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