ABD'li banka riskleri tek tek sıraladı, KKM vurgulu dolar/TL tahminini açıkladı
Türkiye'de yaşanan ekonomik belirsizlik sonrası ABD merkezli banka Citigroup, riskleri tek tek sıralayarak dolar/TL tahminini paylaştı. Banka, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltmaya yönelik son atılan adımların ardından model portföyünde liranın ağırlığını azaltma kararı aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde kamuya yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen KKM'nin azaltılmasına yönelik ilk kez bu kadar belirgin bir adım attı.
Merkez Bankası açıklamasında, "kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar verdi.
ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASINA SON VERİLDİ
Düzenlemelerle yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına da son verildi.
TL MEVDUATA DÖNMEYE YÖNELTMESİ İSTENİYOR
Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.