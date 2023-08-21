ABD'li banka riskleri tek tek sıraladı, KKM vurgulu dolar/TL tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde kamuya yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen KKM'nin azaltılmasına yönelik ilk kez bu kadar belirgin bir adım attı.