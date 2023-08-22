Dolar/TL'de KKM kararı etkisi: Yükseliş sürüyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararı sonrası dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek, rekor seviyeye yakın seyrediyor.

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Dolar/TL'de KKM kararı etkisi: Yükseliş sürüyor! - Resim: 1

Merkez Bankası açıklamasında, "kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar verdi.

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Dolar/TL'de KKM kararı etkisi: Yükseliş sürüyor! - Resim: 2

Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.

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Dolar/TL'de KKM kararı etkisi: Yükseliş sürüyor! - Resim: 3

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,2020'den işlem görüyor.

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Dolar/TL'de KKM kararı etkisi: Yükseliş sürüyor! - Resim: 4

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,1574'ten tamamlamıştı.

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