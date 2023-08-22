Dolar/TL'de KKM kararı etkisi: Yükseliş sürüyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararı sonrası dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirerek, rekor seviyeye yakın seyrediyor.
Merkez Bankası açıklamasında, "kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine" karar verdi.
Bu kararla eş zamanlı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğ ile bankalara, KKM'ye geçen yatırımcıları TL mevduata dönmeye yöneltmesi de isteniyor.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,2020'den işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 27,1574'ten tamamlamıştı.