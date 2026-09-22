Türkevi'nde Tarihi İmza: Türkiye ve ABD'den Dev Nükleer Hamlesi

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Türkiye, 2053 net sıfır emisyon ve enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda stratejik nükleer adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'de yeni nükleer santral projelerinin geliştirilmesinden sorumlu amiral gemisi kurum olan Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), küçük modüler reaktörler (SMR) ve 4’üncü nesil reaktör tasarımlarına yönelik kapsamlı bir teknik iş birliği projesi başlattı.

TÜNAŞ Genel Müdürü Dr. Necati Yamaç ve USTDA Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy tarafından imzalanan hibe anlaşması törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şahitlik etti.

ABD'Lİ DEVLERİN YENİ NESİL REAKTÖRLERİ MERCEK ALTINDA

Proje kapsamında, ABD'li şirketlere ait 4 farklı Küçük Modüler Reaktör (SMR) tasarımı ile 5 farklı 4’üncü nesil reaktör tasarımı derinlemesine masaya yatırılacak. Dev ortaklık sayesinde, söz konusu reaktörlerin tasarımsal yetkinliklerinden maliyet analizlerine, lisanslama durumlarından tedarik zinciri yapılarına kadar kritik tüm parametreler teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarıyla incelenecek.

Hazırlanacak teknik raporda ayrıca SWOT analizi, finansman kaynakları, yetkilendirme süreçleri, acil durum planlamaları, tasarım güvenliği ve yasal altyapı ihtiyaçları gibi kritik alanlarda da geniş çaplı risk ve fırsat değerlendirmeleri yer alacak.

BÜTÇENİN TAMAMINI ABD KARŞILAYACAK

En az bir yıl sürmesi planlanan bu kritik teknik çalışmanın tüm finansmanı, varılan mutabakat gereği USTDA tarafından üstlenilecek. Yaklaşık 2 milyon dolar bütçeye sahip olan proje, Türkiye'nin nükleer enerji sepetini en modern alternatiflerle çeşitlendirmesi için bilimsel ve hukuki bir rehber niteliği taşıyacak.

'MODERN BİR ENERJİ ALTYAPISI İNŞA EDİYORUZ'

Anlaşmaya ilişkin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza altına alınan iş birliğinin önemine dikkat çekti. Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin ülkemiz için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedeflerimiz doğrultusunda, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız. Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ABD temaslarımız kapsamında Türkevi’nde, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldık.



Şahitlik ettiğimiz bu anlaşma sayesinde yeni… pic.twitter.com/DodDXJI2af — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 22, 2026

STRATEJİK ADIMIN TEMELLERİ BEYAZ SARAY'DA ATILMIŞTI

Türkiye ile ABD arasındaki bu dev hamlenin temelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği zirvede atılmıştı. O görüşmede Bakan Bayraktar ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı, iki ülke şirketleri arasındaki bu tür somut projelerin yasal ve diplomatik altyapısını hazırlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi