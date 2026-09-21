Bakan Bolat ABD’de Açıkladı: Ticarette Hedef 100 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için özel sektörün desteğiyle çalıştıklarını söyledi.

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Bakan Bolat ABD’de Açıkladı: Ticarette Hedef 100 Milyar Dolar
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllarda hızlı ilerleme kaydettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluktan da iş dünyasının olumlu etkilendiğini kaydetti.

ABD'nin Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Bolat, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yıl da 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini aktardı.

TİCARET 47 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bolat, hizmet ticareti de dahil edildiğinde ikili ticaretin 47 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini anımsatan Bolat, "Bizler de elbette özel sektörümüzün büyük desteğiyle bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz. Hükümet yetkilileri olarak görevimiz; daha fazla ticaret, daha fazla yatırım, daha fazla hizmet, daha fazla ulaşım, teknoloji ve enerji dahil olmak üzere her alanda daha fazla işbirliği için işletmelerin önünü açmaktır" diye konuştu.

Bolat, Türk-Amerikan ilişkilerinin ticari ilişkilerden ibaret olmadığının altını çizerek, karşılıklı yatırımlarda da güçlü bağlantılar bulunduğunu söyledi. Dünya ekonomisi ve ticaretindeki zorluklara ve jeopolitik gerilimlere işaret eden Bolat, "Bu çok önemli sınamalara karşı durabilmek için güçlerimizi ve ittifakımızı daha kuvvetli bir şekilde birleştirmeliyiz" dedi.

Kaynak: AA

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