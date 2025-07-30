Türk Traktör İki Fabrikasında Üretimi Durduruyor: KAP'a Bildirdi

Tarım makineleri sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Türk Traktör, üretim faaliyetlerinde geçici bir duraklamaya gideceğini açıkladı. Şirket, Ankara ve Sakarya’nın Erenler ilçesindeki üretim tesislerinde 4 Ağustos – 16 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 12 iş günü süreyle üretimi durduracak.

Türk Traktör İki Fabrikasında Üretimi Durduruyor: KAP'a Bildirdi
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Türk Traktör tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bilgilendirmede, bu kararın yıllık bakım ve onarım çalışmaları kapsamında alındığı belirtildi. Açıklamada, “Planlı revizyon dönemi boyunca yalnızca bakım ekipleri görev yapacak. Üretim hatlarında faaliyet olmayacak” ifadelerine yer verildi.

Türk Traktör İki Fabrikasında Üretimi Durduruyor: KAP'a Bildirdi - Resim : 1

YILLIK İZİN DÖNEMİYLE EŞ ZAMANLI OLACAK

Bakım sürecine denk gelen tarihlerde üretim çalışanlarının yıllık izin haklarını kullanacağı da açıklamada belirtildi. Türk Traktör, bu dönemde sadece nöbetçi personel ile sınırlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının yapılacağını vurguladı. Şirketin üretim takvimi, planlanan revizyon sürecinin tamamlanmasının ardından 18 Ağustos 2025 tarihinde yeniden başlayacak.

Türk Traktör İki Fabrikasında Üretimi Durduruyor: KAP'a Bildirdi - Resim : 2

KAP üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 4 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir.

Bu dönemde, çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikalarımızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 18 Ağustos tarihinde başlanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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