Tüp fiyatları zirveyi gördü: İşte son zamla birlikte yeni fiyatlar

İğneden ipliğe her ürüne zam gelirken, tüp fiyatlarında da artış yaşandı. İşte son fiyatlar...

Tüp fiyatları zirveyi gördü: İşte son zamla birlikte yeni fiyatlar

Tüp fiyatları geçtiğimiz yıl başta olmak üzere zamdan en çok nasibini alan temel ihtiyaçlardan bir tanesi olurken, tüp fiyatlarına gelen zamlar pek çok vatandaşın var olan geçim mücadelesinin üzerine binmesine neden olmuştu.

Tüp fiyatlarına gelen zamlardan sonra vatandaşlar büyük bir geçim sıkıntısı içerisine girerken tüp fiyatlarına gelen zamlar peşi sıra devam etmeye başladı. 6 Eylül itibarıyla tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu.

İşte güncel Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum...

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 107,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 561,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 561,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 104,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 530,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1067,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2142,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 104,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 530,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1067,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.989,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2142,00 Türk Lirası

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